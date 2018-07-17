Болельщики ЧМ забрали на память лампочки с центральных улиц Москвы

По словам чиновника, их забрали с собой на память болельщики ЧМ-2018.

"Гости столицы, вставая друг другу на плечи, снимали и забирали на память светодиодные лампочки с изображением птиц и зверей на Никольской и Большой Дмитровке", — поделился Бирюков.

Он также уточнил, что службы коммунального хозяйства и энергетики сразу же привели инсталляцию в рабочее состояние и отсутствие лампочек никто не заметил.

Ранее зампредседателя столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов поддержал идею установить памятник футбольным болельщикам на Никольской улице, которая стала символом ЧМ-2018 в России

По оценке FIFA, чемпионат мира России посетил миллион иностранных болельщиков. Кроме того, безвизовый режим для въезда в страну по паспорту болельщика сохранится до конца года.