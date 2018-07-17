Ещё
Болельщики ЧМ забрали на память лампочки с центральных улиц Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болельщики ЧМ забрали на память лампочки с центральных улиц Москвы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Русская Весна
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, куда исчезли лампочки с гирлянд на центральных улицах Москвы, передает сетевое издание m24.ru.
По словам чиновника, их забрали с собой на память болельщики ЧМ-2018.
"Гости столицы, вставая друг другу на плечи, снимали и забирали на память светодиодные лампочки с изображением птиц и зверей на Никольской и Большой Дмитровке", — поделился Бирюков.
Он также уточнил, что службы коммунального хозяйства и энергетики сразу же привели инсталляцию в рабочее состояние и отсутствие лампочек никто не заметил.
Ранее зампредседателя столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов поддержал идею установить памятник футбольным болельщикам на Никольской улице, которая стала символом ЧМ-2018 в России.
По оценке FIFA, чемпионат мира России посетил миллион иностранных болельщиков. Кроме того, безвизовый режим для въезда в страну по паспорту болельщика сохранится до конца года.
Газета.Ru: последние новости
Белый дом: Болтон отказался давать интервью CNN из-за "неуважения" к Трампу Боксер Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире Мавзолей Ленина закроют на один день 21 июля из‑за церемонии выпуска
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США449
Названа главная проблема в отношениях РФ и США21
В России оценили неожиданное решение Франции167
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины131
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу26
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение