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Сирийские правительственные войска освободили стратегический пункт в южной провинции Дераа
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Сирийские правительственные войска освободили стратегический пункт в южной провинции Дераа 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Дамаск, 17 июля /Синьхуа/ — В понедельник сирийские правительственные войска продолжали наносить военные удары по оппозиционным вооруженным группировкам в южной провинции Дераа и освободили стратегический холм Таль Аль-Харра в северо-западной части провинции. Об этом сообщило информационное агентство САНА со ссылкой на источники в вооруженных силах.
По этой информации, правительственные войска и их союзники в понедельник развернули боевые действия в районах границы северо-западной части провинции Дераа с провинцией Эль-Кунейтра; в результате был освобожден холм Таль Аль-Харра, что поможет вернуть под контроль правительственных войск большее количество соседних поселений.
Сообщается, что сирийские правительственные войска в понедельник также освободили четыре поселения в северо-западной части провинции Дераа и уничтожили большое количество боевиков.
По информации базирующейся в Лондоне организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», в понедельник оппозиционные вооруженные группировки под давлением сирийской армии в районе Таль Аль-Харра приняли соглашение о перемирии, которое требует от них сдать оружие, при этом разрешая их вывод в подконтрольные оппозиционным силам районы на севере Сирии.
С 19 июня сирийские правительственные войска отвоевали ряд районов, при этом пытаясь добиться перемирия с оппозиционными вооруженными группировками. В настоящее время сирийские правительственные войска уже взяли под полный контроль восточную часть провинции Дераа и продвигаются на ее западную часть и провинцию Эль-Кунейтра. —0—
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