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Начались прослушивания VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой
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Начались прослушивания VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой 

ТАСС 1 час назад
Фото: RT на русском
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. В Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича сегодня начались конкурсные прослушивания VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой. На конкурс приехали начинающие вокалисты из России, Эстонии, США, Нидерландов, Израиля, Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана. Впервые в конкурсе примут участие представители Германии, Греции и Великобритании. Конкурс пройдет в 2 тура и завершится 21 июля награждением лауреатов и дипломантов.
Накануне на пресс-конференции, прошедшей в Гранд Отеле Европа, члены жюри вспоминали Елену Образцову и ее стремление помогать молодым талантливым певцам. Художественный руководитель молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева подчеркнула, что «конкурсы Елены Образцовой живут полнокровной жизнью, продолжаются, развиваются, это то, о чем мечтала Елена Васильевна». Знаменитый итальянский бас-баритон Бруно Пратико с особой теплотой вспоминал великую певицу: «Она не только своим пением заполняла театры, не только ею полны наши души до сих пор, но для нее очень важна была работа с молодежью, работа на конкурсах, и то, что ее дело продолжает жить, необычайно важно для нас».
Члены жюри также говорили о важной роли детского вокального воспитания во всем мире и о значении конкурсов в становлении юных талантов. Австрийский режиссер и музыкальный продюсер, художественный руководитель Образовательного центра «Сириус» Ханс Йоахим Фрай отметил, что «сегодня очень непросто найти верный подход в обучении молодых певцов. У нас есть разные инструменты, но именно пению учить сложно». Словацкий певец и музыкальный деятель Петер Дворски отметил, что «академических конкурсов юных голосов очень мало в мире, а это фантастический опыт, который имеет большое значение в становлении карьеры юных певцов». Проникновенную фразу о детском пении произнесла литовская певица и педагог Ирена Милькявичуте: «Дети не лгут, у них всегда в сердце правда, в голосе правда. Когда ты слышишь их, ты знаешь, что классическая музыка будет жить вечно».
Особая программа организована на этот раз для преподавателей и концертмейстеров, которые приехали на конкурс вместе с детьми. Они получат возможность повысить свою квалификацию. В дни конкурса будет работать Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой, а ее слушателям будет выдано удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
Международный конкурс юных вокалистов учреждён в 2006 году выдающейся русской певицей Еленой Васильевной Образцовой как важный образовательный и просветительский проект в области академической музыки, направленный на воспитание у подрастающего поколения интереса и любви к классическому музыкальному искусству.
Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в рамках проекта «Дети — наследники великой музыкальной культуры» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Информационное агентство России ТАСС — генеральный информационный партнер конкурса.
Контакты:
Булатова Динара Айдаровна, руководитель пресс-службы VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой
+7 (911) 842 5656
dinara.bulatova@mail.ru
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