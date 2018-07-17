Начались прослушивания VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

Накануне на пресс-конференции, прошедшей в Гранд Отеле Европа, члены жюри вспоминали Елену Образцову и ее стремление помогать молодым талантливым певцам. Художественный руководитель молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева подчеркнула, что «конкурсы Елены Образцовой живут полнокровной жизнью, продолжаются, развиваются, это то, о чем мечтала Елена Васильевна». Знаменитый итальянский бас-баритон Бруно Пратико с особой теплотой вспоминал великую певицу: «Она не только своим пением заполняла театры, не только ею полны наши души до сих пор, но для нее очень важна была работа с молодежью, работа на конкурсах, и то, что ее дело продолжает жить, необычайно важно для нас».

Члены жюри также говорили о важной роли детского вокального воспитания во всем мире и о значении конкурсов в становлении юных талантов. Австрийский режиссер и музыкальный продюсер, художественный руководитель Образовательного центра «Сириус» Ханс Йоахим Фрай отметил, что «сегодня очень непросто найти верный подход в обучении молодых певцов. У нас есть разные инструменты, но именно пению учить сложно». Словацкий певец и музыкальный деятель Петер Дворски отметил, что «академических конкурсов юных голосов очень мало в мире, а это фантастический опыт, который имеет большое значение в становлении карьеры юных певцов». Проникновенную фразу о детском пении произнесла литовская певица и педагог Ирена Милькявичуте: «Дети не лгут, у них всегда в сердце правда, в голосе правда. Когда ты слышишь их, ты знаешь, что классическая музыка будет жить вечно».

Особая программа организована на этот раз для преподавателей и концертмейстеров, которые приехали на конкурс вместе с детьми. Они получат возможность повысить свою квалификацию. В дни конкурса будет работать Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой, а ее слушателям будет выдано удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Международный конкурс юных вокалистов учреждён в 2006 году выдающейся русской певицей Еленой Васильевной Образцовой как важный образовательный и просветительский проект в области академической музыки, направленный на воспитание у подрастающего поколения интереса и любви к классическому музыкальному искусству.

Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в рамках проекта «Дети — наследники великой музыкальной культуры» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Информационное агентство России ТАСС — генеральный информационный партнер конкурса.

Контакты:

Булатова Динара Айдаровна, руководитель пресс-службы VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

+7 (911) 842 5656

dinara.bulatova@mail.ru