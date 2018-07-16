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Конкурс вокалистов Елены Образцовой открылся концертом в честь 100-летия Зары Долухановой
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Конкурс вокалистов Елены Образцовой открылся концертом в честь 100-летия Зары Долухановой 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Седьмой международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой открылся в понедельник гала-концертом лауреатов прошлых лет. Вечер был посвящен 100-летию со дня рождения советской певицы, народной артистки СССР Зары Долухановой.
На гала-концерте в Малом зале Филармонии зрители приветствовали почетную гостью конкурса — представительницу знаменитой певческой династии Карину Лисициан, племянницу Зары Александровны.
"Елена Образцова была любимейшим нашим человеком, которую мы все обожали как певицу и как удивительную искрящуюся женщину — хохотушку, проказницу, гениальную исполнительницу классических оперных партий", — сказала Карина Лисициан на пресс-конференции в Гранд-отеле «Европа». Она сердечно поблагодарила организаторов конкурса за приглашение, вспомнив, что в течение трех десятилетий — с 1965 по 1995 год музыкальная жизнь этой музыкальной семьи была связана с Ленинградом-Петербургом, его концертными площадками от Большого зала Филармонии до дворцов культуры.
В программку гала-концерта вошел фрагмент из воспоминаний Елены Образцовой о любимой певице ее юности, где она пишет: «На ее концерты ходили, как в храм. Я, тогда еще студентка консерватории, слушала Зару Александровну с замиранием сердца, я узнавала незнакомую для меня музыку, слушала, смотрела на нее, как на богиню». Об авторитете этой певицы в мире музыки говорит тот факт, что специально для нее писали Прокофьев, Шостакович, Щедрин, Таривердлиев, Гаврилин, Слонимский.
На вечере выступили два обладателя Гран-при этого конкурса прошлых лет — студентка Московской консерватории меццо-сопрано Эльнара Караханова и студент Академического музыкального училища при Московской консерватории тенор Валерий Макаров. Он предстал в этой программе еще и как композитор. В финале концерта впервые прозвучал сочиненный им «Гимн Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой».
Конкурс, собравший юных артистов из 14 стран Европы, Азии и Северной Америки, пройдет в два тура. В жюри этого смотра вошли именитые музыкальные деятели из шести стран, в том числе давние друзья и коллеги Елены Образцовой. Один из них — итальянский бас-баритон Бруно Пратико, который вспомнил на пресс-конференции, с каким трепетом относилась Елена Васильевна к поиску юных талантов. Важным достоинством конкурсов Образцовой он считает то, что «никто из членов жюри не протаскивает здесь своих учеников, и у членов жюри не бывает сговора по поводу каких-то конкурсантов», а все основано на открытии настоящих талантов.
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