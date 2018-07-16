Саша Черно Дом-2: фото до и после операции

По слухам, участника телестройки «Дом 2» Саша Черно решила последовать примеру своих коллег и обратилась к пластическим хирургам за коррекцией внешности. Пройдя все запланированные процедуры, девушка не постеснялась и выложила в Instargam фото до и после операции. Но все оказалось совершенно по-другому. Саша не делала пластических операций, а всего лишь поделилась фото 3-летней давности, где была достаточно стройной и подтянутой.

В настоящее время Черно наконец-то решилась сесть на диету и вернуть себе прежние формы классическим способом. Для этого участница телестройки прибегла к обычной диете и регулярно выкладывает фото и видео, где делится с фолловерами успехами в области сбрасывания веса.

Изменения внешности нестройной Саши Черно

Популярная и не самая любимая телезрителями участница телестройки никогда не стеснялась лишнего веса. Неоднократно в своих постах в Instagram, Саша Черно, попавшая в «Дом-2» из-за желания показать себя, высказывала мнение о лишнем весе.

yandex_ad_1 Когда в сети стали появляться фото до и после операции, девушка лишь рассмеялась. Она объявила о том, что эти снимки из далекого прошлого выложены абсолютно с другой целью.

Пост в Инстаграм был всего лишь способом показать, что она не всегда была толстушкой, активно практикующей диеты. Еще одной причиной стали замечания недоброжелателей об облысении участницы телестройки.

Публикация от Саша Черно (@sasha_cherno93_official)

23 Апр 2018 в 6:45 PDT Саша хотела показать натуральный цвет волос, ведь на самом деле она не жгучая брюнетка, а самая натуральная блондинка. Поэтому, когда отрастают светлые волосы, они выглядят как проплешина из-за контраста в цвете. А любые изменения во внешности, которые списали на пластику, произошли из-за постоянного набора веса.

Именно поэтому Саша Черно из «Дома-2» отрицает правдивость всех фото до и после операции, которые появляются на просторах Интернета. По ее мнению, это фикция и умелое обращение с программой Photoshop, которым решили воспользоваться недоброжелатели.

Александра признается, что даже несмотря на то, что решила сесть на диету, она не оставляет прежних планов открыть магазин для страдающих полнотой людей.

По ее мнению, такие женщины не должны быть ущемлены в плане возможности красиво и модно одеваться. Даже сбросив 6 кг на первом этапе похудения, Черно продолжает планировать открытие уникального бутика.

В настоящее время Саша Черно активно худеет. Ведь в телестройке собралась команда профессионалов, помогающих ей в достижении поставленной цели. За каждый сброшенный килограмм девушка получает 10 тысяч рублей, которые откладывает на магазин своей мечты. Вместе с этим она учиться манерам и меняет свой гардероб под новые формы. Если она сможет достигнуть поставленной цели, Александру будет не узнать, а ее избранник будет в восторге.

yandex_ad_2 Краткая биография

Александра Чернявская родилась 25 июня 1993 года в селе Мишутино, Сергиево-Посадского района Московской области . В детстве и юности Саша была худенькой и стройной, и никогда не страдала от избыточного веса. Закончив среднеобразовательную школу, яркая блондинка решила не тратить время на получение высшего образования. По мнению амбициозной Александры, добиться успехов в жизни можно и без него.

Чтобы доказать свою правоту в убеждениях, она переехала в Сергиев Посад и устроилась на работу в качестве агента по автострахованию. К 20-ти годам Александра стала вполне успешной и хорошо зарабатывающей женщиной, но такая жизнь привела к тому, что девушка начала стремительно набирать вес.

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Тогда же у нее появился избранник Владислав, за которого Чернявская собиралась выйти замуж в 2015 году. Но по причинам, которые Саша предпочитает не озвучивать, она перенесла дату свадьбы. А в 2016 году разорвала отношения с первой любовью, потому что встретила другого мужчину.

Но отношения на расстоянии, когда влюбленной Александре приходилось ездить для романтичных встреч в Волгоград , завершились уже через несколько месяцев. Мужчина нашел ей замену, и Чернявская не захотела простить измену. Именно поэтому она длительное время не стремилась к серьезным отношениям, боясь вновь быть преданной возлюбленным.

С этого момента Александра Чернявская решила жить исключительно для себя и строить жизнь так, чтобы она доставляла ей удовольствие.

Именно поэтому в 2017 году девушка отправилась на телестройку «Дом 2», где сумела показать свои таланты и стать одной из участниц шоу. В настоящее время она продолжает уверенно идти к поставленной цели: стать обеспеченной и независимой владелицей собственного бизнеса. Других подробностей своей биографии Саша Черно не раскрывает, не желая привлекать внимание к близким ей людям.