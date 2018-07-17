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СМИ: Азар рассказал Абрамовичу о желании покинуть «Челси»
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СМИ: Азар рассказал Абрамовичу о желании покинуть «Челси» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар провел встречу с владельцем клуба Романом Абрамовичем и сообщил о своем желании покинуть команду, передает "Советский спорт".
По информации 360Sources, главным претендентом на Азара является мадридский "Реал", который рассматривает бельгийца в качестве замены португальскому форварду Криштиану Роналду. Испанский клуб готов предложить за трансфер полузащитника £185 млн Однако «Челси» намерен получить за переход Азара свыше £200 миллионов фунтов.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Бельгии считает себя лучшим игроком ЧМ-2018.
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