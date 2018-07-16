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«Челси» расстанется с бельгийцем Азаром за 225 млн евро
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«Челси» расстанется с бельгийцем Азаром за 225 млн евро 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
После чемпионата мира по футболу в России интерес к лидеру лондонского «Челси» Эдену Азару активно проявляют представители «Барселоны» и "Реала". Однако англичане не собираются расставаться с бельгийским футболистом меньше чем за 225 миллионов евро.
По информации Sports.ru, именно такую сумму должны будут выложить потенциальные претенденты на покупку Азара. У бельгийского полузащитника действующий контракт с «Челси» заканчивается в 2020 году.
На чемпионате мира в России Эден Азар в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером турнира. Бельгийцы в матче за третье место победили англичан со счетом 2:0.
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