«Челси» расстанется с бельгийцем Азаром за 225 млн евро

После чемпионата мира по футболу в России интерес к лидеру лондонского «Челси» Эдену Азару активно проявляют представители «Барселоны» и "Реала" . Однако англичане не собираются расставаться с бельгийским футболистом меньше чем за 225 миллионов евро.

По информации Sports.ru, именно такую сумму должны будут выложить потенциальные претенденты на покупку Азара. У бельгийского полузащитника действующий контракт с «Челси» заканчивается в 2020 году.