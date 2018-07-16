«Челси» готов отклонить предложения «Реала» и «Барселоны» по Азару

27-летний Азар ранее не исключил свой уход из лондонского клуба и намекнул, что может продолжить карьеру в «Реале».

До закрытия летнего трансферного окна остается всего три недели и «Челси» не собирается продавать бельгийского футболиста, планируя начать новый сезон АПЛ с ним в составе.

Лондонский клуб хочет предложить Азару новый контракт с зарплатой более £ 300 тысяч в неделю, и переговоры между его представителями и клубом, вероятно, состоятся в течение следующей недели. Действующее соглашение Азара с синими истекает в 2020 году.