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В Париже полиция применила газ против громивших магазины хулиганов
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В Париже полиция применила газ против громивших магазины хулиганов 

Российская Газета 11 минут назад
Во Франции полиция применила слезоточивый газ против хулиганов, громивших витрины магазинов. Произошло все на Елисейских полях рядом с Триумфальной аркой.
Настроенная агрессивно группа молодых людей примкнула к болельщикам, празднующим победу сборной Франции на чемпионате мира по футболу. Хулиганы хотели проникнуть в супермаркет «Публицис» и вынести оттуда вино и шампанское. Стражи порядка пресекли попытку.
Мелкие инциденты были зафиксированы и в других местах вокруг Триумфальной арки. На площади Согласия, у подножия Елисейских полей, праздник протекает спокойно. Об этом сообщает ТАСС.
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