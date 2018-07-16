В Париже полиция применила газ против громивших магазины хулиганов

Во Франции полиция применила слезоточивый газ против хулиганов, громивших витрины магазинов. Произошло все на Елисейских полях рядом с Триумфальной аркой.

Настроенная агрессивно группа молодых людей примкнула к болельщикам, празднующим победу сборной Франции на чемпионате мира по футболу. Хулиганы хотели проникнуть в супермаркет «Публицис» и вынести оттуда вино и шампанское. Стражи порядка пресекли попытку.

Мелкие инциденты были зафиксированы и в других местах вокруг Триумфальной арки. На площади Согласия, у подножия Елисейских полей, праздник протекает спокойно. Об этом сообщает ТАСС.