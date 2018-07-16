Британский премьер откроет авиашоу Фарнборо

"Премьер-министр объявит, что 343 миллиона фунтов будут направлены на поддержку новых технологий, в том числе на создание более «чистых» и экологичных самолетов… Инвестиции будут направлены на инновационные исследования и проекты по развитию, призванные трансформировать будущее британской авиакосмической отрасли и сохранить статус Великобритании как мирового лидера в этом секторе. Также премьер объявит об инвестициях в технологии по созданию новых электросамолетов с тем, чтобы британские компании лидировали в сфере чистых, «зеленых» полетов", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении офиса премьера.

Значительную часть речи Мэй посвятит обоснованию выгодности своих предложений по отношениям с ЕС после Brexit для авиакосмического сектора.

"Премьер-министр детально расскажет, как предложения, согласованные в этом месяце в Чекерс (загородная резиденция Мэй — ред.), в том числе беспрепятственная торговля товарами, уничтожение торговых барьеров и избежание возникновения реальной границы в Северной Ирландии, помогут защитить каналы поставок, от которых зависят при производстве самолетов такие компании, как Bombardier, Rolls Royce и Airbus", — отмечается в сообщении.

"Мы все невероятно гордимся нашим статусом как лидирующая страна в сфере авиакосмических технологий. Тесно работая вместе, правительство и индустрия приняли необходимые меры для того, чтобы мы оставались впереди в сфере гражданской авиации и чтобы наши авиавозможности оставались непревзойденными", — говорится в тексте речи Мэй, фрагменты которой имеются в распоряжении РИА Новости.

"В четверг правительство опубликовало «белую книгу» (доклад с предложениями — ред.), в котором излагаются детали наших предложений касательно партнерства с ЕС в сферах экономики и безопасности. Наши предложения обеспечивают выгодную сделку для Великобритании, уважающую демократическое решение британского народа, защищающую единство нашего ценного союза, поддерживающую рост, сохраняющую безопасность и защищающую британские рабочие места. Мы вернем себе контроль за нашими границами, законами и деньгами. Но мы сделаем это так, чтобы это пошло на пользу бизнесу и нашему будущему процветанию", — отметит Мэй во время выступления.

Премьер также приветствует завершение создания совместного предприятия Bombardier и Airbus для поддержки производства компонентов для самолетов CSeries/A220 на заводе Bombardier в Белфасте.

"Эта сделка позволит сохранить рабочие места на заводе в Северной Ирландии, который премьер посетила ранее в этом году, благодаря контракту с авиакомпанией JetBlue, приобретающей, как минимум, 60 самолетов", — указывает канцелярия премьера.

"Гражданскими самолетами Сухого". Россия , согласно информации на сайте авиасалона, будет представлена двумя компаниями: металлургическим заводом «Электросталь» "Ростех" ранее объявил, что решил не участвовать в Фарнборо, объяснив это отношением Великобритании к России. По словам представителя пресс-службы корпорации, «в неофициальных беседах было объявлено, что на Фарнборо ни в каком виде, даже в формате моделей и видеопрезентаций, не могут демонстрироваться российские технологии военного и двойного назначения». Он отметил, что данные условия «являются дискриминационными и делают невозможным продвижение нашей продукции и развитие международных партнерств на этой площадке».

На открывающееся в понедельник авиашоу, проходящее каждые два года, приедут со всего мира порядка 73 тысяч специалистов, работающих в авиакосмической отрасли. В шести гигантских выставочных залах будет представлена продукция 1,5 тысячи компаний.

На Фарнборо каждый раз заключаются сотни различных сделок, а многие компании приурочивают к моменту проведения авиасалона важные объявления. Тогда как первые дни авиасалона, который в этом году проходит с 16 по 22 июля, посвящены профессиональным мероприятиям, в выходные ознакомиться с новинками авиакосмической промышленности, а также посмотреть авиашоу смогут и купившие билеты рядовые британцы и туристы.