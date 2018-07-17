За два дня авиашоу в Фарнборо заключены сделки на $98 млрд — организаторы

ЛОНДОН, 17 июл /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов . Общая стоимость контрактов на продажу самолетов, заключенных на авиасалоне в Фарнборо, составила к концу второго дня шоу 95,5 миллиарда долларов США, а сумма всех сделок — 98 миллиардов долларов, говорится в сообщении организаторов.

"Второй день международного авиашоу принес дополнительные 51,4 миллиарда долларов в общем объеме заключенных сделок. Более 530 самолетов были заказаны сегодня, благодаря чему общая стоимость заказанных за два дня машин составила 95,5 миллиарда долларов. С учетом контрактов на поставки двигателей и сервисное обслуживание сумма сделок на конец дня вторника составила 98 миллиардов долларов, что на 23 миллиарда больше, чем по итогам первых двух дней салона 2016 года", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Авиашоу в Фарнборо открылось в понедельник и будет работать неделю. В этом году в нем принимают представители 100 стран, в том числе большое количество военных делегаций.