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За два дня авиашоу в Фарнборо заключены сделки на $98 млрд — организаторы
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За два дня авиашоу в Фарнборо заключены сделки на $98 млрд — организаторы 

Прайм 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
ЛОНДОН, 17 июл /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Общая стоимость контрактов на продажу самолетов, заключенных на авиасалоне в Фарнборо, составила к концу второго дня шоу 95,5 миллиарда долларов США, а сумма всех сделок — 98 миллиардов долларов, говорится в сообщении организаторов.
"Второй день международного авиашоу принес дополнительные 51,4 миллиарда долларов в общем объеме заключенных сделок. Более 530 самолетов были заказаны сегодня, благодаря чему общая стоимость заказанных за два дня машин составила 95,5 миллиарда долларов. С учетом контрактов на поставки двигателей и сервисное обслуживание сумма сделок на конец дня вторника составила 98 миллиардов долларов, что на 23 миллиарда больше, чем по итогам первых двух дней салона 2016 года", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Авиашоу в Фарнборо открылось в понедельник и будет работать неделю. В этом году в нем принимают представители 100 стран, в том числе большое количество военных делегаций.
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