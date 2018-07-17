В день открытия авиасалона «Фарнборо» заключены сделки на $46,4 млрд

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика». В день открытия авиасалона в британском Фарнборо были заключены сделки на $46,4 млрд Эта сумма более чем вдвое превышает показатель авиасалона 2016 года, когда были заключены сделки на $23 млрд, сообщили организаторы мероприятия.

Фото: EPA/HANNAH MCKAY

На открытии авиасалоны были размещены заказы на 311 гражданских самолетов на сумму $43,6 млрд Кроме того, было заявлено о заказах на двигатели на сумму более $2,8 млрд

Это указывает на сильный спрос на новые пассажирские самолеты, несмотря на опасения по поводу торговой напряженности и Brexit, пишет Reuters

Американский Boeing Co. сообщил, что логистическая компания DHL, входящая в Deutsche Post DHL Group, разместила заказ на 14 грузовых самолетов Boeing 777 и приобрела права на покупку еще семи. Сумма сделки составляет $4,7 млрд

Ранее Boeing заключил сделку на $3,5 млрд на поставку 30 самолетов 737 MAX американской лизинговой компании Jackson Square Aviation, а Qatar Airways завершила заказ на пять грузовых самолетов 777.

Между тем, европейская авиастроительная корпорация Airbus подписала меморандум о взаимопонимании с тайваньским стартапом StarLux Airlines, который приобретет 17 широкофюзеляжных самолетов A350 стоимостью около $6 млрд Еще один меморандум о взаимопонимании был подписан с неназванной лизинговой компанией, которой Airbus поставит 80 узкофюзеляжных самолетов A320neo стоимостью около $8,8 млрд