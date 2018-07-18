Украина исключила Россию из списка поставщиков деталей для самолета Ан-178

«Транспортный турбореактивный самолет Ан-178 — разработка инженеров «Антонов». И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, которые производят остальные детали для нашего Ан-178», — написал он в комментарии к видео в Facebook.

Ан-178 создан на базе самолета Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн.

Госпредприятие «Антонов» является единственным на Украине разработчиком и производителем транспортных и пассажирских самолетов.