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Украина исключила Россию из списка поставщиков деталей для самолета Ан-178
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Украина исключила Россию из списка поставщиков деталей для самолета Ан-178 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Украинское госпредприятие «Антонов» показало демонстрационный полет самолета Ан-178 на авиасалоне в Фарнборо, следует из записи на странице президента Украины Петра Порошенко.
«Транспортный турбореактивный самолет Ан-178 — разработка инженеров «Антонов». И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, которые производят остальные детали для нашего Ан-178», — написал он в комментарии к видео в Facebook.
Ан-178 создан на базе самолета Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн.
Госпредприятие «Антонов» является единственным на Украине разработчиком и производителем транспортных и пассажирских самолетов.
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Комментарии  Ещё 22 источника 
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