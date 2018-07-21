По итогам авиасалона в британском Фарнборо заключены сделки на $192 млрд

ЛОНДОН, 21 июл — ПРАЙМ. Участники авиасалона в британском Фарнборо заключили сделки на сумму 192 миллиарда долларов США, сообщили организаторы по окончании деловой части салона.

Авиашоу в Фарнборо открылось 16 июля и будет работать до конца недели. В пятницу завершилась торговая часть салона, в дни которой и происходит заключение сделок.

"На международном авиасалоне в Фарнборо было заключено сделок на 192 миллиарда долларов, что на 67,5 миллиарда долларов больше, чем на прошлом салоне в 2016 году. При этом были заключены сделки по продаже более чем 1,4 тысячи самолетов на общую сумму в 154 миллиарда долларов и заказаны более 1,4 тысячи двигателей на сумму в 22 миллиарда долларов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении организаторов.