Авиастроители начинают борьбу за заказы на авиасалоне «Фарнборо»

Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Аэрокосмические корпорации Airbus и Boeing начнут борьбу за заказы стоимостью в десятки миллиардов долларов на авиасалоне «Фарнборо» в понедельник, сообщает Reuters.

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Между конкурентами может развернуться напряженная борьба за продажи на рынке 100-150-местных самолетов, где Airbus и Boeing создали новые альянсы. Некоторые аналитики предупреждают, что темпы заказов могут замедлиться после восьмилетнего бума. Однако есть признаки оживленной активности, поскольку в воскресенье переговорщики толпились в лондонских отелях, говорят наблюдатели. Ожидается, что эта неделя подтвердит спрос на узкофюзеляжные самолеты со стороны авиакомпаний, таких как мексиканская VivaAerobus, которая намерена купить около 40 Airbus, или лизинговых компаний, таких как Goshawk и Jackson Square, которые заинтересовались самолетами в категории Boeing 737 MAX. Основные лизинговые компании Air Lease и Avolon также находятся в городе.

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