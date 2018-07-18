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Авиасалон «Фарнборо»: России выступать запретили, но сделки она заключает
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Авиасалон «Фарнборо»: России выступать запретили, но сделки она заключает 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
За два дня работы британского авиасалона «Фарнборо» участники заключили сделки на сумму почти в 100 миллиардов долларов. Среди продукции, которая пользуется спросом на крупнейшей отраслевой выставке, есть и российские самолеты, но самой России представлять боевые и гражданские машины запретили.
Для хорошего настроения у американцев есть основания. «Дримлайнер — это фантастический самолёт, скажу я вам! Прежде всего, он востребован. Мы продали уже 1477 машин семидесяти одной компании. Самолет очень популярен», — говорит Джеймс Фрейтас, глава отдела маркетинга и продвижения компании «Боинг — коммерческие самолеты».
После авиасалона, уверены в «Боинг», цифры будут ещё более внушительными. Недаром ведь «Дримлайнер» заботливо открыли для публики: можно зайти, посидеть, даже полежать. «Фарнборо» в этом году — это почти сто стран, среди которых России, увы, нет.
"Раньше мы несколько лет назад наслаждались авиасалоном в Фарнборо, потому что он был по-настоящему международным, — говорит журналист из Бахрейна Саид Шехаби. — Россияне в те времена привозили свой «Су-35». Он взмывал в небо, выключал двигатель, буквально падал вниз и заводился вновь уже прямо у земли. Все были в восторге! А теперь тут не на что смотреть: несколько британских самолётов, американских, причём не новые модели. Не думаю, что люди едут сюда посмотреть именно на это".
Представлять свои военные самолеты россиянам официально запретили организаторы авиасалона: никаких демонстрационных полетов и выставочных образцов. Неофициально не позволили даже видеопрезентации проводить, в том числе техники двойного назначения. Именно поэтому в полётной программе авиасалона нет ни одной отечественной машины. На таких условиях отправлять в Великобританию официальную делегацию Москва сочла нецелесообразным.
Полётная программа, конечно, самая зрелищная часть любого авиасалона. В воздух по очереди поднимаются истребитель F-35, аэробус А-330 и Боинг-787, тот самый «Дримлайнер». Впрочем, специфика «Фарнборо» в том, что самые главные события происходят вовсе не здесь, на глазах у сотен человек, а за закрытыми дверями. Важные переговоры и выгодные контракты — вот главное, за чем сюда едут со всего мира.
И вот в этой деловой программе российские компании принимают весьма активное участие. Соглашение о намерениях между "Гражданскими самолётами Сухого" (ГСС) и Peruvian Airlines — лишь первая ласточка. Латиноамериканцы намерены для начала купить десять самолётов «Сухой Суперджет-100» и ещё десять МС-21, а также открыть дочернюю компанию Aero Peru.
"Идут переговоры с поставщиками; они участвуют в строительстве наших самолетов, поэтому тут интенсивная деловая программа, связанная как с продажей самолетов, так и с поставками компонентов и частей, — говорит президент ГСС Александр Рубцов. — Жизнь продолжается… Нам очень важно поддерживать контакт как с покупателями, так и с поставщиками".
Интерес к продукции «Сухого» проявили и другие компании из Европы и Азии. Ещё несколько потенциальных партнеров готовы заявить о себе в ближайшие дни. В общем, программа у российских участников весьма насыщенная даже в искусственно созданных британцами условиях недобросовестной конкуренции.
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