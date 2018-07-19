Airbus на авиасалоне Фарнборо получил заказ на 431 самолет

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Airbus на авиасалоне Фарнборо получил заказ на 431 самолет, портфель заказов на пассажирские самолеты европейского авиакосмического концерна, полученных за этот год, по итогам авиасалона вырос до 752 воздушных судов, сообщила компания.

"В рамках международного авиасалона Фарнборо компания Airbus продала в общей сложности 431 самолет. Полученные заказы включают твердые контракты на поставку 93 самолетов, а также меморандумы о взаимопонимании на покупку 338 самолетов", — говорится в сообщении.

Большая часть подписанных контрактов пришлась на самолёты семейства A320. Так, за время авиасалона было продано 304 самолета семейства А320. Кроме того, Airbus получил 60 заказов на новую узкофюзеляжную модель A220-300, 42 заказа на А330neo (как на модификацию А330-800, так и на модификацию А330-900) и 25 заказов на широкофюзеляжный самолет А350 XWB.

Таким образом, по итогам авиасалона Фарнборо портфель заказов компании Airbus, полученных за этот год, увеличился до 752 самолетов (354 твёрдых заказа и 398 меморандумов о взаимопонимании). За отчетный период были заказаны следующие самолеты: 120 A220; 481 самолет семейства A320; 56 самолетов семейства A330, 75 самолетов семейства A350, 20 самолетов A380.