Столица США отмечает свой 228-й день рождения 

16 июля 1790 года Конгресс США постановил выделить специальную территорию для строительства новой столицы страны — Вашингтона.
После победы в войне за независимость британских колоний Северной Америки от Англии и провозглашения нового государства — США новая страна имела несколько временных столиц. Последними из них являлись Нью-Йорк и Филадельфия. Здесь находились резиденции президента и правительства, а также проводились заседания конгресса.
Однако избранный в 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон считал, что столица не должна находиться ни в одном из административных центров тогдашних штатов. Он не хотел, чтобы тот или иной штат считал себя «столичным» и претендовал таким образом на первенство и особый статус в федеративном государстве.
Поэтому по настоянию Вашингтона 16 июля 1790 года конгресс принял решение основать новый столичный город у реки Потомак, на территории особого «Федерального округа Колумбия», образованного на землях, вымежеванных у пограничья штатов Вирджинии и Мэриленда.
Первый президент не был в восторге от идеи наименования города в свою честь и всегда называл его просто «центром федерации». Тем не менее через год после смерти Джорджа Вашингтона одноимённый город стал официальной столицей США.
В 1800 году здесь, в здании президентской резиденции, обосновался второй из американских президентов — Джон Адамс.
Выстроенный из серовато-белого песчаника особняк настолько контрастировал с соседними краснокирпичными зданиями, что его уже с 1809 года стали именовать «Белым домом». А в 1902 году президент Теодор Рузвельт утвердил это название в качестве официального наименования резиденции главы исполнительной власти США.