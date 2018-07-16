Столица США отмечает свой 228-й день рождения

16 июля 1790 года Конгресс США постановил выделить специальную территорию для строительства новой столицы страны — Вашингтона

После победы в войне за независимость британских колоний Северной Америки от Англии и провозглашения нового государства — США новая страна имела несколько временных столиц. Последними из них являлись Нью-Йорк и Филадельфия. Здесь находились резиденции президента и правительства, а также проводились заседания конгресса.

Однако избранный в 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон считал, что столица не должна находиться ни в одном из административных центров тогдашних штатов. Он не хотел, чтобы тот или иной штат считал себя «столичным» и претендовал таким образом на первенство и особый статус в федеративном государстве.

Поэтому по настоянию Вашингтона 16 июля 1790 года конгресс принял решение основать новый столичный город у реки Потомак, на территории особого «Федерального округа Колумбия », образованного на землях, вымежеванных у пограничья штатов Вирджинии и Мэриленда.

Первый президент не был в восторге от идеи наименования города в свою честь и всегда называл его просто «центром федерации». Тем не менее через год после смерти Джорджа Вашингтона одноимённый город стал официальной столицей США.

В 1800 году здесь, в здании президентской резиденции, обосновался второй из американских президентов — Джон Адамс