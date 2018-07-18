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Вида чуть не упал с автобуса на глазах у фанатов, его поймал вратарь Субашич
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Вида чуть не упал с автобуса на глазах у фанатов, его поймал вратарь Субашич 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Русская Весна
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида чуть не упал с крыши автобуса во время празднования с болельщиками после возвращения команды с чемпионата мира — 2018. Во время мероприятия, в ходе которого игроки сборной проезжали по городу на открытом автобусе и радовались с болельщиками, Вида решил встать на крышу над кабиной водителя и исполнить кричалку с фанатами. Игрок не удержал равновесия и начал падать, однако ему помог сидевший рядом вратарь Даниэль Субашич. Напомним, сборная Хорватии на чемпионате мира — 2018 установила личный рекорд, дойдя до финала турнира. В решающем матче хорваты уступили Франции со счётом 2:4.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» stylezagreb.
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