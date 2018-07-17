Представитель РПЦ заявил, что сборная России «символически» играла с фашистами в матче ЧМ против Хорватии

Футболист сборной Хорватии Домагой Вида, вокруг которого возник скандал из-за выкриков «Слава Украине » после победы над сборной России на чемпионате мира, вскрыл политическую подоплеку мундиаля и заставил вспомнить историю Хорватии периода Второй мировой войны. Об этом заявил в эфире телеканала

"Спас"

Симпатии россиян перед финальным матчем ЧМ-2018 оказались на стороне хорватов

Он напомнил, что в период 1941-1945 годов Хорватия находилась под властью ультраправого националистического движения усташей, которые боролись против православия, объявили себя «готами и арийцами», «успешно выполняли» задачу по уничтожению цыган, евреев и сербов.

Щипков добавил, что хорваты «отрезали головы русским православным священникам и с удовольствием фотографировались», а их промышленность выпускала нож сербосек, которым «резали горло сербам». «В концлагерях для сербов они устраивали соревнования, кто из охранников больше зарежет сербов, и в один день победил некий охранник, который зарезал 1300 человек вручную ножом, и за это католический священник наградил его золотыми часами», — рассказал Щипков.

Он отметил, что символика на форме хорватской сборной по футболу — красно-белые квадраты шахматного поля — «теснейшим образом» связана с движением усташей. «Хотя история этих шахмат идет из Средневековья, там какие-то короли в шахматы играли, все это ерунда — то есть это было так, но в сознании человека 20-го — 21 века это связано с геноцидом сербов. Наши ребята играли с ними, они играли против этой шахматной доски, то есть символически это игра с фашистами», — заявил представитель РПЦ.

В заключение выпуска Щипков привел цитату руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елены Гуськовой о том, что «в республике фактически реабилитированы усташские традиции», повторяется символика фашистского Независимого государства Хорватия, реабилитированы некоторые военные преступники, осквернялись памятники жертвам фашизма и могилы партизан.

Такая же цитата содержится в статье

"Википедии"

об усташах. Согласно сноске, она взята из книги Гуськовой «История югославского кризиса (1990-2000)», изданной в 2001 году. В цитате описывается ситуация в Хорватии в 1990-1991 годах, однако Щипков привел ее как высказывание о современном идеологическом состоянии государства.

Представитель РПЦ также отметил, что история движения усташей «один в один» напоминает нынешнюю идеологию Украины, и предрек ей тот же вариант развития событий, если ситуация там не изменится в ближайшие годы: «насильственный перевод сначала на латиницу, потом перевод в униатство, никакого там православия не будет».

Напомним, в начале июня, после победы сборной Хорватии над россиянами в четвертьфинале ЧМ по футболу в интернете появилось видео, на котором защитник хорватов Домагой Вида, забивший один из голов, выкрикнул «Слава Украине», а помощник тренера Огнен Вукоевич сказал, что победа посвящается киевскому «Динамо» (там ранее играли оба футболиста) и Украине.

ФИФА расценила выкрик Виды как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры, и сделала ему предупреждение. Вукоевича наказали строже — он получил штраф в 15 тысяч швейцарских франков, Хорватский футбольный союз

исключил

его из состава официальной делегации на ЧМ.

Оба участника скандала принесли извинения. Вида

объяснил, что не хотел никого обидеть, а просто выразил благодарность болельщикам из Украины за поддержку на протяжении всего турнира. Позже в соцсетях появилось еще одно видео, на котором Вида снова сказал «Слава Украине», а также произнес фразу

"Белград, гори"

(в переводе — «жги» или «отжигай»), адресованную знакомым футболиста из ресторана «Белград» в Киеве.

Предположительно, оба ролика выложили в интернет украинские знакомые хорватских футболистов, а сами они, по всей видимости, не собирались их публиковать. Тем не менее Вида моментально превратился в антигероя, а соцсети, медиа и некоторые российские политики начали активно припоминать хорватам фашистское прошлое и геноцид сербов, а также призывать к бойкоту хорватских курортов.