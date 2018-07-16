Почему победу над сборной России посвятили Украине

После матча со сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу защитник сборной Хорватии Домагой Вида и помощник тренерского штаба балканской команды Огнен Вукоевич записали два пьяных видео.

Победу над нашей сборной они посвятили Украине , выкрикивая на камеру нацистские лозунги. Некоторые связали это с тем, что оба футболиста в свое время играли в киевском «Динамо». А также с тем, что образ России в Европе демонизирован, в то время как Запад поддерживает официальный Киев.

Впрочем, политический подтекст был столь очевиден, что даже ФИФА вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича родная федерация футбола лишила аккредитации на мундиале.

Вида и Вукоевич обмывают победу пивом

Российские СМИ сконцентрировали внимание на лозунге украинских националистов, лишь вскользь упоминая о том, что было еще одно, куда более злое высказывание: «Белград, гори!». Соседство этих высказываний, увы, отнюдь не случайно.

Здесь надо вспомнить о том, что Балканский полуостров исторически стал средоточием столкновения трех религий: православия, католицизма и ислама. И три этих религии разделили некогда единый народ на сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман). Не случайно запал Первой мировой войны был подожжен именно здесь.

В расколе христианской Церкви на Западную и Восточную хорваты выбрали католицизм, поскольку Римская курия была залогом безопасности от натиска турок. Оставшиеся верными православию сербы восприняли это как предательство. Как водится между поссорившейся родней, неприязнь вылилась в лютую ненависть, вдобавок пестуемую Папским престолом

Обе мировых войны позволили выплеснуться этой ненависти в неподдающиеся описанию ужасы. Говоря о концлагерях, западные публицисты и историки, как правило, указывают, что заключенными были евреи и цыгане. О советских солдатах и советских гражданских вспоминают редко. А о том, что хорватские пособники гитлеровской Германии из движения «Усташи» (Ustaše — «восставшие») организовали концлагерь для сербов Ясеновац, и того реже.

Между тем, по специальному (sic!) заказу Независимого государства Хорватия немецкая фабрика в Золингене, до сих пор славящаяся остротой своих клинков, изготовила партию «серборсеков». Как они выглядели, вы можете увидеть на фото, а о предназначении нетрудно догадаться из названия.

Хорватское правительство во главе с Анте Павеличем даже провело конкурс: каким ножом палачам будет легче убивать. И они убивали. Но это не была работа обычного заплечных дел мастера, который рубит головы преступникам. Это была игра. Кто больше вырежет. Американский историк Говард Блюм в своем исследовании победителем назвал карателя Петара Бризца, который за одну ночь вырез 1360 сербов.

Этнические чистки возобновились во время распада Югославии. Когда на Балканах в 1991 году вспыхнула война, на полуостров хлынул поток наемников и добровольцев. Русские встали на сторону сербов. Боевики Украинской повстанческой армии (УПА)* использовали ту войну для оттачивания навыков, и воевали с обеих сторон. Но по большей части с хорватской. В Первой и Второй чеченских войнах они тоже были, известно с какой стороны.

Самая крупная военная операция со времен Второй мировой была проведена хорватами при поддержке НАТО против сербов. Она получила название «Олуя» — «Буря». Возглавлял операцию хорватский генерал, признанный в последствии военным преступником, Анте Готовина. Доказано, что он лично повинен в смерти как минимум 15 человек.

Результатом операции стала депортации 200 тысяч сербов с завоеванных сербских территорий. Тем не менее, портреты Готовины украшают дома обычных хорватов: он для них такой же герой, как противостоявший ему генерал Радко Младич для сербов.

И эта лютая неприязнь на Балканах живет до сих пор. Щупальца этой ненависти — противостояния православия и католицизма — дошли и до нас. Когда начался конфликт на Донбассе, туда устремился поток добровольцев и наемников. И не надо объяснять, кто на чьей стороне воевал и воюет.

Хорватский и западно-украинский национализм тесно связаны историей и религией — вспомним про грекокатолическую унию. Те и другие воевали плечом к плечу против сербов и русских. Так что, слова Виды и Вукоевича имеют под собой политую кровью почву.

Обнадеживает, что позицию хорватских националистов разделяют не все хорваты. В таком контексте жест болельщиков сборной Хорватии, растянувших на Триумфальной площади Москвы баннер с надписью «Спасибо, Россия!», выглядит шагом к примирению.

*террористическая организация запрещена на территории РФ