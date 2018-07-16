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Израиль нанес ракетные удары по объектам на севере Сирии
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Израиль нанес ракетные удары по объектам на севере Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Израильские истребители атаковали позиции сирийской армии на севере страны. В результате ракетных ударов никто не пострадал. Власти арабской республики уже назвали данное нападение «новым актом агрессии», пишет ТАСС.
"Это отчаянная попытка оказать поддержку бандам террористов, которые терпят поражение в провинции Дераа и Эль-Кунейтра", — говорится в сообщении, распространенном командованием ВС Сирии.
Отметим, что это уже третья атака за неделю. В четверг, 12 июля, истребители еврейского государства нанесли ракетные удары по нескольким объектам в районе города Эль-Кунейтра на Голанских высотах. А 8 июля были атакованы позиции сирийской армии в провинции Хомс.
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