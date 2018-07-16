«Красная звезда» подводит итоги весеннего призыва в Вооруженные Силы России

В номере понедельника также рассказывается о недавней рабочей поездке заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко на предприятия оборонно-промышленного комплекса Зеленодольска и Казани

В номере понедельника публикуется материал о результатах весеннего призыва, в рамках которого для прохождения военной службы по призыву в Вооружённые Силы РФ, в другие войска, воинские формирования и органы направлено 128 тысяч человек. С оценкой итогов выступает начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский , отметивший, в частности, что этой весной 15 процентов призывников, направленных в войска, имеет высшее образование. Как и ранее, им была предоставлена возможность выбора: год службы по призыву или два года по контракту.

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