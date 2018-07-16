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«Красная звезда» подводит итоги весеннего призыва в Вооруженные Силы России
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«Красная звезда» подводит итоги весеннего призыва в Вооруженные Силы России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В номере понедельника также рассказывается о недавней рабочей поездке заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко на предприятия оборонно-промышленного комплекса Зеленодольска и Казани.
В номере понедельника публикуется материал о результатах весеннего призыва, в рамках которого для прохождения военной службы по призыву в Вооружённые Силы РФ, в другие войска, воинские формирования и органы направлено 128 тысяч человек. С оценкой итогов выступает начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, отметивший, в частности, что этой весной 15 процентов призывников, направленных в войска, имеет высшее образование. Как и ранее, им была предоставлена возможность выбора: год службы по призыву или два года по контракту.
Газета подробно сообщает о недавней рабочей поездке заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко на предприятия оборонно-промышленного комплекса Зеленодольска и Казани, где он проверил ход выполнения гособоронзаказа и принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом закладке малого ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М».
Под традиционной еженедельной рубрикой «Пресс-клуб» публикуется отчет о встрече в редакции с начальником Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России генерал-майором Владимиром Головачёвым. В беседе с ним речь идет о том, какими будут АрМИ-2018 для военных кинологов, каких гостей ждать на турнир «Верный друг», а также как в Вооружённых Силах России готовят специалистов этой уникальной профессии.
В «Красной звезде» помещен фоторепортаж из Рязанской области, где завершилось совместное учение Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации, общее руководство которым осуществлял командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Кроме того, рассказывается о состоявшемся в Липецке авиапразднике, приуроченном к 65-летию Липецкого авиацентра и 100-летию передислокации в город первых подразделений военной авиации.
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