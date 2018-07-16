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Было — стало: чем сейчас живет и как выглядит экс-участник «Фабрики звезд» Доминик Джокер
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Было — стало: чем сейчас живет и как выглядит экс-участник «Фабрики звезд» Доминик Джокер 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Чем сейчас живет 37-летний Доминик Джокер.
Доминик Джокер всегда был в музыке. Еще до проекта «Фабрика звезд» он выступал под псевдонимом MC Апельсин. На реалити Доминик стал участником группы «Банда», в составе которой были Тимати, Анастасия Кочеткова и Ратмир Шишков.
После распада группы артист занялся успешной сольной карьерой. Помимо музыки, Доминик является и автором песен. Он писал для таких артистов, как Влад Топалов, Никита Малинин, групп «Отпетые мошенники», «Сливки» и других. Его романтические композиции не оставляют никого равнодушными.
За время своей карьеры Доминик практически не изменился. Он также предпочитает молодежный стиль в одежде, а по комплекции остался таким же, каким был во времена реалити.
А вот личная жизнь Джокера претерпела изменения. В 2006 году артист женился. В этом браке у него родились двое сыновей Мартин и Маркус.
Но два года назад Джокер развелся. Причину расставания с экс-супругой артист до сих пор обходит стороной, ограничиваясь общими словами. Но в одиночестве Доминик был недолго. На шоу «Битва хоров» артист встретился с Екатериной Кокориной, с которой у него закрутился роман. Влюбленные уже давно не скрывают своих отношений и часто выходят вместе в свет.
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Фото:Instagram
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