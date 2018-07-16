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Комитет по культуре Ленобласти официально запретил одноразовый пластик
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Комитет по культуре Ленобласти официально запретил одноразовый пластик 

ИнформУпак 1 час назад
Александр Иванников, возглавляющий один из проектов Гринписа, отмечает, что подобная инициатива является уникальной для нашей страны. Чиновники из Санкт-Петербурга первыми в России официально ввели запрет на использование одноразовой пластиковой посуды, упаковки и пакетов. Как показывает опыт других стран, внедрение подобных решений позволяет существенно сократить количество накапливаемых на полигонах отходов пластика. В качестве примера эксперт Гринписа упоминает Калифорнию и Францию, где удалось остановить процесс распространения одноразового пластика. Ленинградская область имеет все шансы добиться подобных результатов, но, лишь в том случае, если будет принято решение о переходе с одноразовой пластиковой на многоразовую перерабатываемую упаковку.
В июне текущего года компания IKEA заявила, что намерена полностью отказаться от использования одноразового пластика в 363 магазинах по всему миру, включая Россию. Ожидается, что это решение будет реализовано в течение ближайших двух лет. В более отдаленной перспективе IKEA планирует полностью перейти на выпуск продукции из сырья, которое может полностью перерабатываться. Представители компании рассчитывают, что к 2030 году им удастся минимизировать количество отходов, подлежащих утилизации.
Ранее сообщалось, что во многих регионах России продолжаются акции протеста против закрытия официальных полигонов для захоронения отходов и массового появления несанкционированных свалок. В СМИ эти акции окрестили «мусорными бунтами», журналисты отмечают, что количество недовольных сложившейся ситуацией с переработкой отходов продолжает расти.
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