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Почти 650 жителей Подмосковья обратились за медпомощью из‑за укусов клещей за неделю
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Почти 650 жителей Подмосковья обратились за медпомощью из‑за укусов клещей за неделю 

Газета.Ru 1 час назад
За неделю в медицинские организации Подмосковья за медицинской помощью после укусов клещей обратились почти 650 жителей, в регионе против клещей обработали 2,5 тысячи гектаров, сообщает РИАМО.
"По данным оперативного мониторинга за прошедшую неделю (5 июля — 12 июля) в медицинские организации Московской области обратилось 644 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 192 ребенка", — говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
К профилактическим мероприятиям, проводимым на территории региона, относится проведение акарицидных обработок территорий с осуществлением контроля их качества, по состоянию на 12 июля площадь обработок составила около 2,5 тысяч гектаров.
"Профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки)", — добавляется в сообщении.
В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратится в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.
В случае отсутствия возможности обратиться в медицинскую организацию, необходимо самостоятельно удалить клеща. При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов.
Место укуса нужно продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон), после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом, если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.
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