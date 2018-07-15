NYT: Лондон полагает, что Скрипалей могли отравить сотрудники военной разведки РФ

"Как сообщили на условиях анонимности знакомые с ходом расследования один британский и один американский чиновники, а также бывший американский чиновник, британские следователи считают, что отравление 4 марта Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, было осуществлено действующими или бывшими агентами службы, именуемой ГРУ , которые были направлены к его дому в южной Англии", — говорится в публикации.

"По словам бывшего американского чиновника, британские официальные лица сейчас все ближе к тому, чтобы установить личности тех, кто, как они полагают, провел операцию, — утверждает издание. — В то же время следователи не исключают, что ответственной за произошедшее может быть другая российская разведывательная служба или ее частное подразделение".

В материале говорится, что перед высылкой российских дипломатов из нескольких стран в марте Лондон ознакомил власти других государств с якобы имеющимися у него данными. В частности, «со свидетельствами того, что специалисты по операциям в киберпространстве ГРУ взломали почтовые ящики дочери Скрипаля в 2013 году».