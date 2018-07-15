Ещё
NYT: Лондон полагает, что Скрипалей могли отравить сотрудники военной разведки РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NYT: Лондон полагает, что Скрипалей могли отравить сотрудники военной разведки РФ 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Британские следователи полагают, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы могли быть отравлены действующими или бывшими сотрудниками Главного управления Генерального штаба ВС России. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The New York Times.
"Как сообщили на условиях анонимности знакомые с ходом расследования один британский и один американский чиновники, а также бывший американский чиновник, британские следователи считают, что отравление 4 марта Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, было осуществлено действующими или бывшими агентами службы, именуемой ГРУ, которые были направлены к его дому в южной Англии", — говорится в публикации.
"По словам бывшего американского чиновника, британские официальные лица сейчас все ближе к тому, чтобы установить личности тех, кто, как они полагают, провел операцию, — утверждает издание. — В то же время следователи не исключают, что ответственной за произошедшее может быть другая российская разведывательная служба или ее частное подразделение".
В материале говорится, что перед высылкой российских дипломатов из нескольких стран в марте Лондон ознакомил власти других государств с якобы имеющимися у него данными. В частности, «со свидетельствами того, что специалисты по операциям в киберпространстве ГРУ взломали почтовые ящики дочери Скрипаля в 2013 году».
ТАСС: последние новости
Собянин предложил москвичам придумать знак в память о фан-зоне на Никольской Членам арктической авиаэкспедиции разрешен прилет в США После обращения векселедержателей банка АТБ в Приамурье возбуждено уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно550
Меланья Трамп удивила нарядом в Хельсинки24
США заявили о победе F-35 над Су-5710
«Любой, кроме Порошенко»21
Россия позвала талибов в Москву
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение