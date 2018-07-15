Понастроили стадионов для ЧМ, а теперь чиновники не знают, что с ними делать 

При подготовке к ЧМ по футболу власти тратили огромные деньги на строительство стадионов, с которыми теперь не знают что делать. Россия известна своей широкой душой и для подготовки в значимым для страны событиям, чиновники выделяют миллиарды рублей, если не долларов. Так было с Евровидением в 2009 году, с олимпиадой в Сочи в 2014 и так произошло с ЧМ по футболу в 2018. Огромные деньги были потрачены на эти события, которые можно было вложить в более нужное дело. Для социальных программ или в развитие экономики. Но для наших властей, шоу важнее, чем рациональный подход в вопросе денежных трат. Да, многие туристы и лидеры других стран восхищены подготовкой к ЧМ по футболу в России, но будет ли от этого польза для простых людей нашей страны и для роста дохода россиян, которые итак еле выживают? Кто-то из иностранных туристов вернётся в Россию, другие расскажут друзьям, что Россия не такая, как её представляют в некоторых зарубежных СМИ. Но это очень недостаточно для того, чтобы оправдать трату бюджетных денег в таком количестве, можно было сделать всё гораздо скромнее. Но дело даже не в том, что Россия так крупно вложилась в стадионы для городов, которые принимали футбольные команды. Стадионы настолько огромные, что власти теперь не знают что с ними делать и как окупить хотя бы часть средств. Плюс ко всему, на годовое содержание громадных стадионов, необходимы не менее громадные суммы денег, которых нет. Вот и думают теперь, что делать с громадинами, которые никому не нужны. Проводить концерты, сдавать под мероприятия или проводить футбольные матчи? Вместимость стадионов 35-40 тысяч человек и практически любому понятно, что нереально собрать такое количество зрителей для концертов и дом матчей местных футбольных команд. А денежки за обслуживание капают каждый день. Отличную фразу сказал тренер футбольной сборной Хорватии о том, что они удивились уровнем подготовке к мундиалю и построят свой стадион, только он будет стоить не 300-400 миллионов долларов как в России, а всего 120 и будет не хуже. В этом и отличаются многие страны от России, что не выбрасывают деньги на ветер, а тщательно всё обдумывают и только после этого реализуют идеи в жизнь. Может именно по этой причине у них уровень жизни в разы лучше, чем в России? А у нас как обычно… Сначала вложат в проекты народные миллиарды из бюджета, а потом начинают думать зачем они всё это затеяли. Эх, Россия… Когда наконец власти начнут думать о людях, а не о том, чтобы пустить пыль в глаза другим странам, что у нашей страны столько денег, что можно выкидывать миллиарды долларов впустую, а народ тем временем, нищает ещё больше.