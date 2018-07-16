Московские стадионы во время матчей ЧМ были заполнены на 100%

Как сообщил РИА Новости глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев, на трибунах обоих стадионов царила доброжелательная и праздничная атмосфера Москва как город-организатор чемпионата мира 2018 года приняла 12 матчей, которые прошли со 100% заполняемостью стадионов: 78 011 человек на стадионе «Лужники», 44 190 человек на стадионе «Спартак» . Болельщики из разных стран активно поддерживали свои команды, наслаждались футболом мирового уровня и уносили с собой яркие положительные эмоции. Уверен, что чемпионат надолго запомнится жителям и многочисленным гостям города», — сказал Гуляев. Чемпионат мира по футболу завершился накануне. Кубок достался французам, второе место заняла команда Хорватии , бронза досталась англичанам. Сборная России завершила выступление на стадии ¼ финала, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти.