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Московские стадионы во время матчей ЧМ были заполнены на 100%
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Московские стадионы во время матчей ЧМ были заполнены на 100% 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Как сообщил РИА Новости глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев, на трибунах обоих стадионов царила доброжелательная и праздничная атмосфера
«Москва как город-организатор чемпионата мира 2018 года приняла 12 матчей, которые прошли со 100% заполняемостью стадионов: 78 011 человек на стадионе «Лужники», 44 190 человек на стадионе «Спартак». Болельщики из разных стран активно поддерживали свои команды, наслаждались футболом мирового уровня и уносили с собой яркие положительные эмоции. Уверен, что чемпионат надолго запомнится жителям и многочисленным гостям города», — сказал Гуляев.
Чемпионат мира по футболу завершился накануне. Кубок достался французам, второе место заняла команда Хорватии, бронза досталась англичанам. Сборная России завершила выступление на стадии ¼ финала, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти.
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