В Ульяновск приедет глава «Ростеха» Сергей Чемезов 

Председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов прибывает 17 июля в Ульяновск.
Он намерен принять участие в международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», который стартовал в регионе с 12 июля.
В корпорацию «Ростех» входит ряд оборонных предприятий, работающих в Ульяновской области: УКБП, «Марс», и «Комета». Кроме того в госкорпорацию входит «КамАЗ», недавно присоединивший к себе Димитровградский автоагрегатный завод.