Пожар площадью 50 кв. м в здании автосервиса на северо-западе Москвы ликвидирован

Пожар площадью 50 кв. м произошел в здании автосервиса в Щукино, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «На ул. Авиационная в одноэтажном здании автосервиса произошел пожар. В результате пострадали люди, точное их количество устанавливается. На месте работают экстренные службы», — рассказал собеседник агентства. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили Агентству «Москва», что в настоящее время пожар ликвидирован. «В 15:59 возгорание было ликвидировано. Точный адрес уточняется. По предварительным данным, здание расположено напротив д. 19 на ул. Авиационная. Информация по пострадавшим также уточняется», — рассказали в ведомстве.