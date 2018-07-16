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Пожар площадью 50 кв. м в здании автосервиса на северо-западе Москвы ликвидирован
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Пожар площадью 50 кв. м в здании автосервиса на северо-западе Москвы ликвидирован 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пожар площадью 50 кв. м произошел в здании автосервиса в Щукино, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«На ул. Авиационная в одноэтажном здании автосервиса произошел пожар. В результате пострадали люди, точное их количество устанавливается. На месте работают экстренные службы», — рассказал собеседник агентства.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили Агентству «Москва», что в настоящее время пожар ликвидирован. «В 15:59 возгорание было ликвидировано. Точный адрес уточняется. По предварительным данным, здание расположено напротив д. 19 на ул. Авиационная. Информация по пострадавшим также уточняется», — рассказали в ведомстве.
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