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Приморцы, решившие сходить «в кустики», встретили тигра
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Приморцы, решившие сходить «в кустики», встретили тигра 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Жители Приморья рассказали о неожиданной встрече с тигром на трассе, сообщает PRIMPRESS.
По словам приморцев, на участке между Бикином и Лучегорском они остановились на трассе, чтобы справить малую нужду в кустах. Каково же было удивление людей, когда из леса к ним вышел полосатый хищник.
Приморцы поспешили вернуться в авто и тут же достали камеру, чтобы запечатлеть «красавца». Хозяин тайги тем временем будто бы специально позировали оператору — спокойно лежал и поглядывал по сторонам.
Интернет-пользователи пришли в восторг от этого рассказа.
«Киса отдыхает», «Жарко котофею», «Красавец», «Царь вышел к своим холопам» — пишут юзеры.
Кто-то из подписчиков заметил, что после увиденного больше «не будет ходить по кустам».
A post shared by Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Jul 14, 2018 at 10:14pm PDT
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