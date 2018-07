Приморцы, решившие сходить «в кустики», встретили тигра

Жители Приморья рассказали о неожиданной встрече с тигром на трассе, сообщает PRIMPRESS.

По словам приморцев, на участке между Бикином и Лучегорском они остановились на трассе, чтобы справить малую нужду в кустах. Каково же было удивление людей, когда из леса к ним вышел полосатый хищник.

Приморцы поспешили вернуться в авто и тут же достали камеру, чтобы запечатлеть «красавца». Хозяин тайги тем временем будто бы специально позировали оператору — спокойно лежал и поглядывал по сторонам.

Интернет-пользователи пришли в восторг от этого рассказа.

«Киса отдыхает», «Жарко котофею», «Красавец», «Царь вышел к своим холопам» — пишут юзеры.

Кто-то из подписчиков заметил, что после увиденного больше «не будет ходить по кустам».

A post shared by Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Jul 14, 2018 at 10:14pm PDT