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США переосмысливают позицию по Афганистану, заявили в МИД
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США переосмысливают позицию по Афганистану, заявили в МИД 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вашингтон начал переосмысление своей позиции по Афганистану, убедившись в ее ошибочности, Москва ждет результатов этого процесса, заявил в интервью газете «Коммерсант» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
По словам Кабулова, США пока не готовы договариваться с талибами, но позиция Вашингтона начала меняться. «Мы слышим и читаем о том, что в администрации президента Соединенных Штатов задумались над эффективностью провозглашенной Дональдом Трампом (в августе 2017 года. — „Ъ“) новой стратегии в Южной Азии. Ну не получается у них», — заявил Кабулов.
По его словам, Москва предупреждала США о такой перспективе. «Видимо, до них самих теперь доходит. Это позитивно. Надеемся, что эти размышления и сомнения выльются в более реалистичные и конкретные дела», — отметил дипломат, уточнив, что «шараханья», с которых начинала новая администрация, в духе «война до победного конца» провалились.
Кабулов отметил, что он не согласен с госсекретарем США Майком Помпео, заявившим, что Вашингтон видит позитивные результаты новой стратегии США по Афганистану, в частности, ослабление активности талибов.
"Они там, в Вашингтоне, видимо, как-то иначе все видят. А из Кабула, Москвы и любой другой точки мира непредвзятые наблюдатели замечают как раз обратное. Понятно, что госсекретарь обязан отстаивать линию и стратегию своего президента", — заявил Кабулов.
Дипломат отметил, что Вашингтону необходимо бросаться из одной крайности в другую и учесть особенности Афганистана. «То они отказываются говорить с талибами о графике вывода своих войск, то на высшем уровне заявляют, что не собираются навечно оставаться в Афганистане, вот-вот реализуют все задумки и планы и уйдут. Но раз выполнить планы не получается, значит, пора понять, что они дело имеют с очень непростым народом, народом с известной историей, который не будет отступать и пойдет до конца», — подчеркнул Кабулов.
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