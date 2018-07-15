США переосмысливают позицию по Афганистану, заявили в МИД

По словам Кабулова, США пока не готовы договариваться с талибами , но позиция Вашингтона начала меняться. «Мы слышим и читаем о том, что в администрации президента Соединенных Штатов задумались над эффективностью провозглашенной Дональдом Трампом (в августе 2017 года. — „Ъ“) новой стратегии в Южной Азии. Ну не получается у них», — заявил Кабулов.

По его словам, Москва предупреждала США о такой перспективе. «Видимо, до них самих теперь доходит. Это позитивно. Надеемся, что эти размышления и сомнения выльются в более реалистичные и конкретные дела», — отметил дипломат, уточнив, что «шараханья», с которых начинала новая администрация, в духе «война до победного конца» провалились.

Кабулов отметил, что он не согласен с госсекретарем США Майком Помпео, заявившим, что Вашингтон видит позитивные результаты новой стратегии США по Афганистану, в частности, ослабление активности талибов.

"Они там, в Вашингтоне, видимо, как-то иначе все видят. А из Кабула , Москвы и любой другой точки мира непредвзятые наблюдатели замечают как раз обратное. Понятно, что госсекретарь обязан отстаивать линию и стратегию своего президента", — заявил Кабулов.

Дипломат отметил, что Вашингтону необходимо бросаться из одной крайности в другую и учесть особенности Афганистана. «То они отказываются говорить с талибами о графике вывода своих войск, то на высшем уровне заявляют, что не собираются навечно оставаться в Афганистане, вот-вот реализуют все задумки и планы и уйдут. Но раз выполнить планы не получается, значит, пора понять, что они дело имеют с очень непростым народом, народом с известной историей, который не будет отступать и пойдет до конца», — подчеркнул Кабулов.