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Все для людей: как выглядят современные плацкартные вагоны в Китае
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Все для людей: как выглядят современные плацкартные вагоны в Китае 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Поезда дальнего следования даже в современности пользуются значительным спросом в Китае, что связано с большой протяженностью КНР. Одними из самых дешевых являются билеты в плацкартных вагонах, поэтому ими постоянно пользуются пассажиры. Однако проезд в них не похож на привычное путешествие в плацкарте России и соседних стран. Комфортабельные и уединенные полки, уникальное размещение мест, а также отсутствие свисающих ног пассажиров делают новые вагоны самыми комфортными из плацкартных. Не так давно плацкартный поезд нового типа, следующий по маршруту «Пекин-Шанхай», был введен в эксплуатацию. Этот высокоскоростной ночной транспорт способен преодолевать дистанцию между двумя крупными мегаполисами за 12 часов, оставляя позади около 1318 км. Об этом официально сообщает руководство «Шанхайских железных дорог». За счет увеличения высоты вагонов общая габаритность поезда стала больше, что позволило совершенно иначе разместить спальные места. Новый плацкарт в Китае многие путешественники называют заметно комфортабельными, чем аналоги стран бывшего СНГ. Привычное поперечное положение полок здесь отсутствует и все места пассажиров размещены по ходу поезда. Вне зависимости от яруса, у каждого путешественника есть свое окно, а также четко обозначенное личное пространство, например, предусмотрены отдельные столик и розетка, а также доступна ортопедическая спинка с возможностью регуляции. Кроме того, от прохода каждый может отгородиться плотной ширмой.
Объем новых вагонов успел увеличиться на 37% по сравнению с аналогами прошлых годов. В поезде помещается 880 человек, не считая персонала. Кроме того, разработчиками был существенно снижен уровень шума и уменьшена вибрация. Состав движется преимущественно в ночное время, поэтому его скорость опускается до 250 км/ч, но производитель отмечает, что шума от него не больше, нежели от авто на трассе.]]>
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