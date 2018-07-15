Севастополь: Как смотрели финальный матч ЧМ-18 в фанзоне штаб-квартиры Черноморского флота РФ

Сейчас он превратился в кусочек большого праздника футбола, обнесен деревянными ограждениями и заполнен людьми с нарисованными флагами на щеках. Большая часть людей устроилась на зеленых ковриках, положенных на землю и имитирующих траву. Незначительной части зрителей повезло больше — они сидят на деревянных поддонах, по-фестивальному небрежно сколоченными организаторами фанзоны.

Матч еще не начался, а все зрители как прикованные пристально глядят на большой диодный экран, драпированный сеткой с изображениями футболистов. Ведущий в микрофон приветствует гостей и напоминает, что рядом с фанзоной можно купить вкусную шаурму и крымский лимонад. Опоздавшие зрители суетливо подгоняют гримеров, рисующих на одной щеке флаг Франции , на другой — Хорватии

Матч начался и зрители завороженно следят за мячом. Практически в первом ряду перед сценой с экраном на зеленой подстилке лежит семья — мама, папа и два маленьких сына. Папа одет в пляжные плавки-шорты, футбольную майку и кепку «Parental advisory explicit content» — такую надпить обычно ставят на дисках американских рэперов, не скупящихся на нецензурную брань, предупреждая родителей о взрослом содержании песен. Супруга уже немолодого футбольного болельщика смотрит матч менее заинтересованно, у нее очень короткая мальчиковая стрижка и свободная летняя майка. Супруга то и дело поправляет непосед-сыновей, которым, похоже, просто весело лежать в центре города на полянке, спорт у них вызывает меньше эмоций.

По реакциям публики складывается ощущение, что Севастополь болеет за французских футболистов — уж больно начинает переживать вся фанзона, когда у сине-бело-красных не проходит голевая атака. В перерыве мы пробежали между поддонами, задавая один вопрос: «За кого вы болеете?» Наши предположения подтвердились — благосклонность севастопольцев на стороне соотечественников Гюго и Де Голля.

Фанзона ЧМ-2018 в Севастополе

Интересно было наблюдать за молодежью. Для них как будто все происходит не на экране, а в жизни — они словно ощущают себя на трибунах «Лужников» — так ярко они одеты, так драматично переживают и энергично обсуждают происходящее на поле. Девушка лет 16 одета в футболку «Россия» и бутафорский бантик в цветах российского триколора на голове, как будто одна из играющих в финале сборных — российская.

Среди болельщиков в фанзоне, в уютном уголке со столами и стульями, мы увидели человека с окладистой бородой и очень спокойным взглядом. Это был Федор Конюхов . Вот уж точно мы не ожидали увидеть на лужайке в Артбухте великого русского путешественника. Уже после финального свистка в такой далекой, но теперь такой близкой на Москве , спрашиваем у Конюхова, почему финал чемпионата мира он смотрит в фанзоне Севастополя и как оценивает матч.

Федор Конюхов смотрит финал ЧМ-2018

«Вообще, я, как патриот, болел за нашу сборную, за Россию . Но я люблю футбол и стараюсь увидеть каждый матч чемпионата. Люблю красивый футбол, — отвечает знаменитый путешественник. — Что может быть лучше, чем увидеть матчи чемпионата — как красиво играют хорваты, как красиво играли англичане — их матч я смотрел по телевизору в Англии . Здесь в Севастополе мои друзья и родственники, поэтому я здесь. А по поводу организации Россией чемпионата мира — я, как патриот России, считаю, что Россия благодаря чемпионату очень подняла свой престиж. Я был недавно в Англии и Бельгии , там говорят, что очень позитивно относятся к нашей стране и ее гостеприимству».

Во время второго тайма несколько тысяч севастопольских болельщиков практически единодушно болели за Францию. Бурная реакция на голы в хорватские ворота, вскидывающиеся вверх руки, даже крики «Ура!» выдавали настроение аудитории.

Как оказалось, для многих футбольный праздник — дело семейное. Тут и там сидели на траве коллективы родственников, пары с колясками, а между рядами сидящих бегали кричащие дети 5-6 лет с нарисованными флажками на щеках. В первых рядах от сцены на лужайке расположилась девушка в коротких джинсовых шортах и легкой майке. На коленях она держала грудного ребенка — девочку в легком розовом платьице. Ни крики толпы, ни соседство с пятикиловатными колонками не испугали молодую маму, внимательно наблюдающую за финалом чемпионата. В нужные моменты девушка кормила грудью дочку, не отрываясь от экрана, а когда девочка начинала капризничать, вставала и укачивала ее.

В середине площадки между поддонами для удобства зрителей установлены деревянные бабины от кабеля, покрашенные в белый цвет. На этих бобинах, очень похожих на советские катушки для ниток, сидели две девочки 10-ти лет. Одна из них была в плюшевой кепке с талисманом мундиаля — Забивакой. Девочки завороженно смотрели за игрой, а в опасные моменты вспыхивали, вскидывая руки вверх и громко крича.

Приятно было наблюдать за «культурным болением», когда аудитория понимает, что она здесь делает, и среди болельщиков нет агрессивных или выпивших людей. Это заслуга полицейских города-героя, которые обеспечивали организованный вход в фанзону и общественный порядок. Нам, проехавшим несколько городов чемпионата и имевших опыт долгого стояния в очередях на вход в фанзоны, было удивительно, что вход в севастопольскую фанзону не сопровождался проверками и металлодетекторами. Все очень демократично и цивилизованно.

К концу матча, когда стало понятно, что Хорватия уже не сможет отыграться, люди просто ждали финального свистка, даже немного скучая. А когда он, наконец, прозвучал, севастопольские болельщики благодарно похлопали и, быстро вставая, организованно и спокойно начали покидать лужайку.