Ещё
Фан-зону в Мехико за время ЧМ посетили 2 млн человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фан-зону в Мехико за время ЧМ посетили 2 млн человек 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Реальное время
МЕХИКО, 16 июля. /ТАСС/. Аудиторию в 2 млн человек собрали трансляции матчей чемпионата мира по футболу в России в фан-зоне на площади Сокало в центре Мехико. Об этом сообщили в воскресенье власти города.
"2 млн гостей как из Мексики, так и из других стран, насладились чемпионатом мира по футболу 2018 года в России, — говорится в обнародованном заявлении правительства Мехико. — С четверга, 14 июня, по это воскресенье, 15 июля, поклонники футбола смогли посмотреть 30 матчей первенства планеты на огромном экране с 06:00 по 19:00". Помимо трансляций со стадионов на Сокало проходили концерты, выставки и соревнования. О серьезных происшествиях во время ЧМ не сообщается.
Сборная Мексики смогла выйти из своей группы, одержав победы над командами Южной Кореи и Германии, которая на тот момент была действующим чемпионом мира. Тем не менее, в матче 1/8 финала латиноамериканские футболисты уступили бразильцам со счетом 0:2. Поражение сборной мексиканцы встретили спокойно, президент страны Энрике Пенья Ньето поблагодарил спортсменов за самоотдачу и достигнутый результат.
ТАСС: последние новости
Источник: бортовые системы истребителя шестого поколения испытывают на Су-57 После обращения векселедержателей банка АТБ в Приамурье возбуждено уголовное дело СМИ: принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера9
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно581
Лепс не успел за фонограммой14
США заявили о победе F-35 над Су-5760
«Любой, кроме Порошенко»27
Видео
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:44
Кошки предчувствовали землетрясение в Японии
Катастрофы Интернет
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение