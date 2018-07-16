Фан-зону в Мехико за время ЧМ посетили 2 млн человек 

МЕХИКО, 16 июля. /ТАСС/. Аудиторию в 2 млн человек собрали трансляции матчей чемпионата мира по футболу в России в фан-зоне на площади Сокало в центре Мехико. Об этом сообщили в воскресенье власти города.
"2 млн гостей как из Мексики, так и из других стран, насладились чемпионатом мира по футболу 2018 года в России, — говорится в обнародованном заявлении правительства Мехико. — С четверга, 14 июня, по это воскресенье, 15 июля, поклонники футбола смогли посмотреть 30 матчей первенства планеты на огромном экране с 06:00 по 19:00". Помимо трансляций со стадионов на Сокало проходили концерты, выставки и соревнования. О серьезных происшествиях во время ЧМ не сообщается.
Сборная Мексики смогла выйти из своей группы, одержав победы над командами Южной Кореи и Германии, которая на тот момент была действующим чемпионом мира. Тем не менее, в матче 1/8 финала латиноамериканские футболисты уступили бразильцам со счетом 0:2. Поражение сборной мексиканцы встретили спокойно, президент страны Энрике Пенья Ньето поблагодарил спортсменов за самоотдачу и достигнутый результат.