СМИ: в Испании прошла акция протеста против переноса останков Франко из Долины павших

МАДРИД , 15 июля. / ТАСС /. Акция протеста против намерения правительства Испании перенести останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) прошла в воскресенье в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, митинг собрал несколько тысяч человек. К акции присоединился и правнук диктатора Луис Альфонсо де Бурбон, который сфотографировался с участниками демонстрации. Отмечается, что собравшиеся скандировали лозунги в поддержку Франко.

Ранее местные СМИ передавали, что премьер Испании Педро Санчес рассчитывает перезахоронить диктатора до начала августовского сезона отпусков. Глава кабмина также хочет превратить Долину павших в место памяти всех жертв гражданской войны (1936-1939) и режима Франко.

Предыдущее правительство Мариано Рахоя , представлявшего консервативную Народную партию, отказалось переносить захоронение, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял ее в мае 2017 года по инициативе социалистов.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.