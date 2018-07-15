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СМИ: в Испании прошла акция протеста против переноса останков Франко из Долины павших
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СМИ: в Испании прошла акция протеста против переноса останков Франко из Долины павших 

ТАСС 3 часа назад
МАДРИД, 15 июля. /ТАСС/. Акция протеста против намерения правительства Испании перенести останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) прошла в воскресенье в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида. Об этом сообщило агентство EFE.
По его информации, митинг собрал несколько тысяч человек. К акции присоединился и правнук диктатора Луис Альфонсо де Бурбон, который сфотографировался с участниками демонстрации. Отмечается, что собравшиеся скандировали лозунги в поддержку Франко.
Ранее местные СМИ передавали, что премьер Испании Педро Санчес рассчитывает перезахоронить диктатора до начала августовского сезона отпусков. Глава кабмина также хочет превратить Долину павших в место памяти всех жертв гражданской войны (1936-1939) и режима Франко.
Предыдущее правительство Мариано Рахоя, представлявшего консервативную Народную партию, отказалось переносить захоронение, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял ее в мае 2017 года по инициативе социалистов.
Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.
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