Киев: Как смотрели финал ЧМ-2018 в спортбаре столицы Украины

Чемпионат мира по футболу стал для Украины очередной лакмусовой бумажкой. Еще за год до начала турнира ура-патриоты объявили «зрадниками» всех, кто собирался следить за событиями на футбольных полях России . И, наоборот, те, кому нынешняя власть сидит уже в печенках, демонстративно подчеркивали заинтересованность Мундиалем. Очевидно, что апогея спортивно-идеологическое противостояние достигло аккурат к четвертьфинальному матчу России с Хорватией . Здесь даже самые яростные противники трансляции чемпионата резко забыли о своих заявлениях, переключившись на кнопку ненавистного телеканала «Интер». Когда же хорваты, одолев хозяев, посвятили победу Украине, в Киеве можно было объявлять национальный праздник.

«Памятник при жизни»

Не удивительно, что именно дошедшие до финала «клетчатые» стали фаворитами симпатий подавляющего большинства украинских болельщиков. В день финала в спортивных пабах в центре Киева можно было встретить не только представителей хорватской диаспоры, но и примкнувших к ним украинцев. Шансы внезапно ставших «братьями» хорватов за кружкой пива легко превращались из призрачных в весьма солидные.

Франция , конечно, посильнее будет, но болеть надо за хорватов», — делился соображениями с товарищем крупный мужчина с невесть откуда взявшемся клетчатым шарфом на шее. «Во-первых, мы услышали от Виды „Слава Украине“, а во-вторых, чисто по игре, хорваты как никто другой на этом чемпионате, заслужили стать лучшими».

«Только за то, что они «хлопнули» кацапов им памятник надо поставить при жизни. Да я с детства за хорватов», — делились своими аргументами с противоположного фланга.

Те, кто пришел поддержать «трехцветных» вспоминали далекий 1998-й год, когда хорваты выйдя в полуфинале против французов, забили первыми, но отдав инициативу, вылетели из турнира.

«Тогда и французы, и хорваты были хороши. Хотя, нынешняя сборная Франции и та — небо и земля. Сейчас это какая-то сборная Африки. Да, по паспорту эти негры — французы, но, как говорится, почувствуйте разницу…», — привычный в среде болельщиков расизм, казалось бы, никого не смущает.

Группа поддержки команды Дидье Дешама оказалась совсем уж малочисленной. Неожиданное славянское родство помноженное на обиду нанесенную хорватами «агрессорам» из России сыграли в день финала определяющую роль.

И снова Вида

«Ну куда ты бьешь?! Кто ж по своим-то лупит?», — едва не опрокинул бокал с пивом короткостриженный фанат в куртке-бомбере, когда хорват Манджукич головой переправил мяч в собственные ворота»

«Ну все, сливай воду, щас французы их уничтожат…», — забыв о братской любви, выдохнул его сосед по столику.

Общее разочарование буквально повисло в воздухе. Ведь перед началом матча украинско-хорватская братия пусть и реально оценивала «свои» шансы, все-таки рассчитывала на чудо.

Надежда вспыхнула спустя десять минут — любимец ура-патриотической публики Домагой Вида, отличившись результативным пасом, едва ли не заставил болельщиков целовать плазменный экран.

«Слава Украине! Героям слава!», — разнеслось эхом по спортивному бару словно в финале ЧМ играют не французы с хорватами, а не прошедшая квалификацию на турнир в России команда Андрея Шевченко

Еще больший гул накрыл спортбар, когда арбитр встречи, усмотрев игру рукой у хорвата Перишича, указал на «точку».

«Да где ж там пенальти?», — возмущалась солидная компания, успокоившись только после демонстрации видеоповтора.

Короткая память

В перерыве хорватская торсида на украинский манер делилась впечатлениями. И хоть «клетчатые» уже проигрывали с разницей в один мяч, болельщики сходились во мнении, что второй тайм будет боевым.

Но прыгнуть выше головы у хорватов не получилось. Несмотря на то, что Виду и компанию поддерживали не только дома, но и в, казалось бы, совсем чужой Украине, сил сломить ход поединка так и не нашлось.

Французам хватило считанных минут, чтобы оформить победу и окончательно развеять мечты киевских болельщиков. Пожалуй, единственным, что утешало в этой ситуации была невероятная зрелищность матча.

«Да, давненько не было таких голевых финалов», — рассуждали расстроенные фанаты, разбредаясь по центру Киева.

Охмеленные пивом и футболом ребята, казалось, напрочь забыли, что совсем недавно поливали грязью и Россию, где проходит финал, и сам Чемпионат мира, и канал «Интер», рискнувший в непростое время транслировать Мундиаль.