Стоимость проезда в ставропольских маршрутках подняли или передумали?

Почему в некоторых маршрутках после 15 июля, когда обещали поднять цены, проезд подорожал, но большинство возит по старым тарифам?

«Плату за проезд сразу на всех маршрутах поднимут с 27 июля, — сообщила специалист пресс-службы администрации города Оксана Веремеенко. — Отсрочка связана с юридическими формальностями. Но это же неплохо — лишнюю недельку поездим чуть дешевле».

В конце июля цена на проезд в маршрутных такси Ставрополя всё-таки поднимется до 23 рублей, тариф в автобусе подрастёт до 21 рубля. Власти города обосновали повышение ростом себестоимости перевозок: увеличились затраты на горюче-смазочные материалы, налоги, техническое обслуживание, ремонт подвижного состава.

Билеты в троллейбусе пока не дорожают. Одна поездка стоит 15 рублей.