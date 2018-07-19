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Стоимость проезда в ставропольских маршрутках подняли или передумали?
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Стоимость проезда в ставропольских маршрутках подняли или передумали? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Почему в некоторых маршрутках после 15 июля, когда обещали поднять цены, проезд подорожал, но большинство возит по старым тарифам?
«Плату за проезд сразу на всех маршрутах поднимут с 27 июля, — сообщила специалист пресс-службы администрации города Оксана Веремеенко. — Отсрочка связана с юридическими формальностями. Но это же неплохо — лишнюю недельку поездим чуть дешевле».
В конце июля цена на проезд в маршрутных такси Ставрополя всё-таки поднимется до 23 рублей, тариф в автобусе подрастёт до 21 рубля. Власти города обосновали повышение ростом себестоимости перевозок: увеличились затраты на горюче-смазочные материалы, налоги, техническое обслуживание, ремонт подвижного состава.
Билеты в троллейбусе пока не дорожают. Одна поездка стоит 15 рублей.
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