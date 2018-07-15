Ещё
Это надо видеть. В Германии соберутся в одном месте 666 такс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Это надо видеть. В Германии соберутся в одном месте 666 такс 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Берлине 21 июля попытаются побить рекорд по количеству такс, находящихся в одном месте, пишет Lonely Planet.
Ранее самое большое количество собак породы такса — 601, было зарегистрировано на «Фестивале колбасы» в английском Корнуолле. Немцы намерены собрать 666 животных на площади в пять тысяч квадратных метров. Свое участие подтвердили владельцы со всей Германии и из разных стран Европы.
Пока не известно, будут ли на мероприятии представлены колбасы или хот доги — неофициальный символ породы и любимое угощение их участников подобных мероприятий.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно342
Израиль сбил российский беспилотник423
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву41
«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку179
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение