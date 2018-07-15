Это надо видеть. В Германии соберутся в одном месте 666 такс

МОСКВА , 15 июл — РИА Новости . В Берлине 21 июля попытаются побить рекорд по количеству такс, находящихся в одном месте, пишет Lonely Planet. Ранее самое большое количество собак породы такса — 601, было зарегистрировано на «Фестивале колбасы» в английском Корнуолле. Немцы намерены собрать 666 животных на площади в пять тысяч квадратных метров. Свое участие подтвердили владельцы со всей Германии и из разных стран Европы. Пока не известно, будут ли на мероприятии представлены колбасы или хот доги — неофициальный символ породы и любимое угощение их участников подобных мероприятий.