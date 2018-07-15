КС разъяснил условия оплаты отопления по индивидуальным счетчикам

Наша газета публикует Постановление КС РФ по делу о проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 421 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобой гражданина С. Н. Деминца.

Как рассказал корреспонденту «РГ» инициатор разбирательства Сергей Деминец из города Пушкино Московской области , в его доме 2015 года постройки квартирные счетчики тепла были установлены. Однако когда часть приборов учета вышли из строя, УК в соответствии со статьей 157 ЖК РФ и постановлением правительства N354 стала рассчитывать плату за тепло по показаниям общедомового счетчика — пропорционально площади квартиры.

По мнению заявителя, ситуация, когда часть жильцов многоквартирного дома произвольно отказывается от индивидуальных приборов учета, нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом, поскольку ставит права и законные интересы всех жильцов многоквартирного дома в зависимость от добросовестного поведения даже одного человека, а также «позволяет части собственников частично несправедливо потреблять коммунальную услугу за счет другой части собственников». В ходе публичных слушаний представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, не раз говорили о том, что стремление граждан платить за тепло только в своей квартире понятно, но трудно реализуемо.

Как отметил полномочный представитель президента в КС Михаил Кротов , в одной квартире может быть приемлемая температура только потому, что отопление включено в соседней и передается через стены.

Тем не менее, подчеркнула представитель Госдумы Татьяна Касаева , ситуацию, когда один житель многоквартирного дома оказывается в прямой зависимости от другого, «следует рассматривать как не основанную на объективных критериях дифференциации и в этой связи не отвечающую конституционным требованиям справедливости, равенства, соразмерности правового регулирования».

Судьи КС пришли к такому же выводу. В тексте постановления суда прямо указано, что взаимосвязанные нормативные положения статьи 157 ЖК РФ и пункта 42 (1) Правил предоставления коммунальных услуг признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку не предусматривают возможность учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии, если в отдельных помещениях многоквартирного дома их сохранность не была обеспечена.