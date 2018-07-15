Состав суда будет формировать компьютерная программа

Инициативы были внесены в Госдуму президентом страны. Изменения вносятся в процессуальное законодательство (ГПК, АПК, КАС, УПК), а также в законы «О статусе судей в Российской Федерации» и «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации ». Например, предлагается установить основной способ формирования состава суда при рассмотрении дел — путем использования автоматизированной информационной системы. Проще говоря, распределять дела между судьями будет специальная программа на компьютере. Она учтет и нагрузку каждого судьи, и его специализацию, и оптимальным образом сформирует судебные составы. А главное — из этой важной процедуры будет исключен человеческий фактор.

Еще одна новация: вводится обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам, как в первой инстанции, так и в апелляции (за исключением закрытых судебных заседаний). Кроме того, устанавливается возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи. По словам Павла Крашенинникова, эти меры позволят повысить открытость и прозрачность судопроизводства. Кстати, нормы об аудиопротоколировании уже прописаны в Арбитражном процессуальном кодексе и Кодексе административного судопроизводства, таким образом, процессуальное законодательство унифицируется.

Дела между судьями будет распределять компьютерная программа с учетом нагрузки и специализации судьи

А в законе о статусе судей предлагается установить новый вид дисциплинарного взыскания: судья, за исключением судьи Конституционного суда, может быть понижен в квалификационном классе. Такое наказание предлагается применять за существенное нарушение судьей положений закона о статусе судей или Кодекса судейской этики в случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию. Уволить же судью можно будет только в исключительных случаях, когда нормы не просто грубо нарушены, но действия в целом несовместимы с высоким статусом судьи.