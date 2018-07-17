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Госдума приняла законы о совершенствовании судебной системы
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Госдума приняла законы о совершенствовании судебной системы 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Цель изменений — обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности.
Состав суда при рассмотрении гражданских, арбитражных, административных и уголовных дел будет формироваться путем использования автоматизированной информационной системы. Формирование будет происходить для каждого дела с учетом нагрузки и специализации судей.
— Такое изменение позволит исключить влияние лиц, заинтересованных в определенном исходе дел, и снизить коррупционные риски, — заявил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Другое изменение — вводится обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам, как в первой инстанции, так и в апелляции. Исключение составят закрытые судебные заседания.
— Также устанавливается возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи. Эти меры позволят повысить открытость и прозрачность судопроизводства, — отметил глава комитета.
Устанавливаются также полномочия помощника судьи.
Еще одно положение принято в целях сокращения сроков и оптимизации судебного процесса. Вводится возможность перехода из предварительного судебного заседания в основное (в первой инстанции) при рассмотрении гражданских и административных дел.
— Изменения дополняют комплекс мер по реформированию и совершенствованию судебной системы, которые содержатся в пакете из трех десятков законопроектов, находящихся на рассмотрении Госдумы, — сказал Павел Крашенинников.
Кроме того, Госдума приняла президентский закон об ужесточении дисциплинарной ответственности судей и расширении перечня взысканий для них.
В частности, законопроектом предусматривается «понижение в квалификационном классе» за существенное нарушение положений закона «О статусе судей в РФ» или кодекса судейской этики. Это возможно в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.
Введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания, по мнению разработчиков, позволит судейским коллегиям «дифференцировать ответственность за допущенные нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств».
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