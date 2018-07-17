Госдума приняла законы о совершенствовании судебной системы

Цель изменений — обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности.

Состав суда при рассмотрении гражданских, арбитражных, административных и уголовных дел будет формироваться путем использования автоматизированной информационной системы. Формирование будет происходить для каждого дела с учетом нагрузки и специализации судей.

— Такое изменение позволит исключить влияние лиц, заинтересованных в определенном исходе дел, и снизить коррупционные риски, — заявил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Другое изменение — вводится обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам, как в первой инстанции, так и в апелляции. Исключение составят закрытые судебные заседания.

— Также устанавливается возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи. Эти меры позволят повысить открытость и прозрачность судопроизводства, — отметил глава комитета.

Устанавливаются также полномочия помощника судьи.

Еще одно положение принято в целях сокращения сроков и оптимизации судебного процесса. Вводится возможность перехода из предварительного судебного заседания в основное (в первой инстанции) при рассмотрении гражданских и административных дел.

— Изменения дополняют комплекс мер по реформированию и совершенствованию судебной системы, которые содержатся в пакете из трех десятков законопроектов, находящихся на рассмотрении Госдумы , — сказал Павел Крашенинников.

Кроме того, Госдума приняла президентский закон об ужесточении дисциплинарной ответственности судей и расширении перечня взысканий для них.

В частности, законопроектом предусматривается «понижение в квалификационном классе» за существенное нарушение положений закона «О статусе судей в РФ» или кодекса судейской этики. Это возможно в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.

Введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания, по мнению разработчиков, позволит судейским коллегиям «дифференцировать ответственность за допущенные нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств».