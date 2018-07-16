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Волочкова сняла трусы на финале ЧМ — фото
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Волочкова сняла трусы на финале ЧМ — фото 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Балерина Анастасия Волочкова не раз привлекала внимание общественности чересчур интимными снимками. Не смогла обойтись шоувумен без «голого» фото и в день финала ЧМ-2018. Волочкова решила посмотреть поединок между сборными Хорватии и Франции без одежды, что, конечно же, запечатлела на снимке, пишет URA.RU.
Однако, как написала балерина в Instagram, ни за ту, ни за другую команду она не болеет. Фаворит у танцовщицы один. И это — сборная России.
— Кто бы сегодня ни победил, я всегда за Россию, — отметила Волочкова.
Вечером в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники» определился победитель ЧМ по футболу. Сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2, за что получила главный трофей мундиаля — Кубок Мира.
Церемония награждения финалистов ЧМ-2018 прошла под проливным дождем. В ней принимали участие России Владимир Путин, глава Франции Эмманюэль Макрон, президент Хорватии Калинда Грабар-Китарович и глава ФИФА Джанни Инфантино.
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