Волочкова сняла трусы на финале ЧМ — фото

Балерина Анастасия Волочкова не раз привлекала внимание общественности чересчур интимными снимками. Не смогла обойтись шоувумен без «голого» фото и в день финала ЧМ-2018. Волочкова решила посмотреть поединок между сборными Хорватии Франции без одежды, что, конечно же, запечатлела на снимке, пишет URA.RU.

Однако, как написала балерина в Instagram, ни за ту, ни за другую команду она не болеет. Фаворит у танцовщицы один. И это — сборная России.

— Кто бы сегодня ни победил, я всегда за Россию , — отметила Волочкова.

Вечером в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники» определился победитель ЧМ по футболу. Сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2, за что получила главный трофей мундиаля — Кубок Мира.