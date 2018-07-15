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Сильнейший ливень смыл склон у «Волгоград Арены», тротуары и дорогу
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Сильнейший ливень смыл склон у «Волгоград Арены», тротуары и дорогу 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде после сильнейшего ливня сегодня днем в буквальном смысле слова оказался смыт насыпной склон около «Волгоград Арены» и находящаяся рядом дорога. Тротуары ушли под землю, также огромные провалы появились в нескольких местах вблизи спортивной площадки.
Как сообщают в волгоградцы, на дороге оказались тонны песка, щебня и глины. Проезжая часть из-за потоков воды размыта, а обвалившаяся тротуарная плитка и ливневки повисли над провалами.
— Волгоград Арена, сошёл оползень вместе с пешеходной дорожкой и ограждением. И по факту грунт размывается, часть плитки весит в воздухе, — поделился Артем Бурин. — Ходить крайне опасно.
Также, как рассказывают проезжавшие по Нулевой Продольной автовладельцы, посаженный перед ЧМ-2018 газон превратился в весьма убогое зрелище. В нескольких местах видны огромные ямы.
В соцсетях появились сотни фото и видео с территории, которую так долго и упорно готовили к Чемпионату мира по футболу и вложили миллионы рублей.
Обсуждая увиденное, горожане задаются вопросом, как выполнявшие работы организации оправдывались, если все произошло во время игр ЧМ-2018. Да и, собственно, кто и как сейчас будет приводить в порядок территорию.
— Теперь так будет после каждого дождя? Строителям не приходило в голову, что в Волгограде может пойти дождь? — написала Диана Симонова.
— И ведь по проекту всё это должно было выдержать наши региональные климатические условия. хотя да, мундиаль же прошёл, система сработала, а там крутись оно всё конём! — добавила Евдокия Тельнова.
— Жаль что не раньше на пару недель, всем бы по заслугам досталось! — жестко подытожил Игорь Керимов.
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