Сильнейший ливень смыл склон у «Волгоград Арены», тротуары и дорогу

Волгограде после сильнейшего ливня сегодня днем в буквальном смысле слова оказался смыт насыпной склон около «Волгоград Арены» и находящаяся рядом дорога. Тротуары ушли под землю, также огромные провалы появились в нескольких местах вблизи спортивной площадки.

Как сообщают в волгоградцы, на дороге оказались тонны песка, щебня и глины. Проезжая часть из-за потоков воды размыта, а обвалившаяся тротуарная плитка и ливневки повисли над провалами.

— Волгоград Арена, сошёл оползень вместе с пешеходной дорожкой и ограждением. И по факту грунт размывается, часть плитки весит в воздухе, — поделился Артем Бурин. — Ходить крайне опасно.

Также, как рассказывают проезжавшие по Нулевой Продольной автовладельцы, посаженный перед ЧМ-2018 газон превратился в весьма убогое зрелище. В нескольких местах видны огромные ямы.

В соцсетях появились сотни фото и видео с территории, которую так долго и упорно готовили к Чемпионату мира по футболу и вложили миллионы рублей.

Обсуждая увиденное, горожане задаются вопросом, как выполнявшие работы организации оправдывались, если все произошло во время игр ЧМ-2018. Да и, собственно, кто и как сейчас будет приводить в порядок территорию.

— Теперь так будет после каждого дождя? Строителям не приходило в голову, что в Волгограде может пойти дождь? — написала Диана Симонова.

— И ведь по проекту всё это должно было выдержать наши региональные климатические условия. хотя да, мундиаль же прошёл, система сработала, а там крутись оно всё конём! — добавила Евдокия Тельнова.

— Жаль что не раньше на пару недель, всем бы по заслугам досталось! — жестко подытожил Игорь Керимов.