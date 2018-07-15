Золото и вольфрам в наших смартфонах создают большие проблемы для мира

Смартфоны не стоят по 500 рублей, потому что в них очень много ценного. Большое количество разнообразных ценных материалов используется для производства разных электронных компонентов. Поставка этих материалов — сложная и опасная задача. Алмазная отрасль или рынок любого другого ценного материала очень жестоки.

Наверняка вы слышали выражение «кровавые бриллианты». Чем больше людей узнавали о жестокости на алмазном рынке, тем больше отказывались покупать ювелирные изделия и другие драгоценности, чтобы не быть причастными ко всем ужасам, связанным с добычей алмазов.

В смартфонах не используются алмазы, но многие другие минералы, которые необходимы для производства электронных компонентов, тоже поставляются не без этических проблем.

Есть четыре минерала, которые постоянно вызывают конфликты: золото, олово, тантал и вольфрам. Как правило, они добываются в Демократической Республике Конго . Минералы очень важны для электронных устройств и встречаются во всех смартфонах.

Тантал используется для производства конденсаторов. Олово используют для пайки и в дисплеях OLED и LCD. Вольфрам используется в проводах и вибромоторах. Золото необходимо для создания контактов, разъемов и проводов.

Минералы добываются огромным количеством людей, которые не оснащены специальным дорогостоящим оборудованием, а лишь пытаются прокормить свою семью. Порой, добычей занимаются 10-летние дети, и никто не может защитить добытчиков от более влиятельных людей, которые могут взять территорию под свой контроль.

98 процентов добытого золота экспортируется из Конго незаконно. Тантал тоже не продается на каком-нибудь постоянном рынке. Цена за него регулируется только продавцом, который совершает сделку. Все это не устраивает производителей смартфонов, и они активно стараются отказаться от использования редких и дорогих материалов. Увы, сделать это не так просто, и сейчас производители вынуждены проверять свои поставки на законность.

Потребители могут со своей стороны только поддержать рублем именно те компании, которые стараются минимизировать влияние своих продуктов на окружающую среду. Можно выделить Fairphone. Хочется верить, что будут появляться другие подобные проекты.