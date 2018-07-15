Археологи придают истории новые детали

Из знаковых раскопок, которые проводились на территории Москвы на протяжении последних нескольких лет, я могу отметить, во-первых, раскопки на территории парка «Зарядье».

Там была скрыта достаточно большая площадь (около 2 тысяч квадратных метров раскопок), и очень многое было сделано в режиме наблюдения за строительством парка. Здесь спектр найденных бытовых предметов русского Средневековья очень велик –начиная с XIV и заканчивая XX веком. Особенно стоит выделить некоторые знаковые находки, в том числе огромный клад — 34 тысячи серебряных монеты начала XVII века.

Интересны также английские пломбы. Так, археологи обнаружили пломбу XIX века из английского города Уэйкфилд. Судя по всему, пломба была на сукне, которое привозили, соответственно, в Зарядье. Также была найдена пломба с розой Тюдоров (геральдический символ королевской английской династии — прим. «ВМ»), которая, судя по всему, принадлежала кому-то из купцов, которые жили на территории Старого Английского двора. Также можно отметить топор бронзового века второго тысячелетия до нашей эры.

Видимо поселение в бронзовом веке располагалось где-то рядом — в 2-3 километрах от «Зарядья», и средневековые жители нашли каменный топор и использовали его, например, как грузило для сетей.

В Москве также есть Кадашевская набережная, которая тоже исследовалась в 2015 году. Раскопки проводились на площади 500 квадратных метров. Здесь нашли тоже очень интересный клад времени медного бунта середины XVII века. Ученым удалось отследить изменение усадебной планировки и смену владельцев данного участка на протяжении XVII — XIX веков. Это очень важно для истории, так как некоторые данные письменных источников о смене владельцев территории мы можем на археологическом материале уточнить и подтвердить.

Интереснейшие предметы — кресты, монеты, свинцовые пломбы были найдены на Софийской набережной во время археологических раскопок в 2016 году. Раньше считалось, что культурный слой в этом месте начал формироваться в XV — XVI веках, но благодаря найденным артефактам выяснилось, что здесь это начало происходить в XIV веке.

Бывает такое, что археологи обнаруживают какие-либо интересные находки, а затем выявляются новые подробности. Но мы стремимся не давать каких-либо громких и неподтвержденных заявлений. Прежде всего, мы проводим тщательный анализ, и уже потом выносим полученные данные на суд общественности. Да, не исключено, что первоначальные данные о датировке обнаруженной находки могут быть впоследствии скорректированы (после ее изучения, например, естественнонаучными методами). Но вот назначение предмета обычно всегда определяется верно.

Вопрос о том, какой вклад вносят археологические раскопки, проводящиеся на территории города, в историю Москвы и России , — почти академический. Тут впору писать целую диссертацию! Но я могу сказать, что они определенно вносят вклад в историю, поскольку столица, несомненно, будет развиваться. Так или иначе, в Москве будет новое строительство, перекладка коммуникаций, будут идти земляные работы.

Самое главное и важное, чтобы на всех этих земляных работах присутствовали археологи. Потому что, действительно, иногда появляются какие-то уникальные предметы или сооружения, от которых, как все думали, ничего не осталось. Показателен пример со стеной Китай-города на Новой площади — там под землей сохранились «тайные комнаты» (вообще — подземные разгрузочные арки стены), а, например, на Славянской площади — мы обнаружили мост варварской башни.

Когда мы открываем новое и показываем обнаруженные находки интересующимся гражданам, то, фактически, делаем их соучастниками процесса обнаружения. История начинает более живо восприниматься людьми, которые перестают воспринимать ее как скучный рассказ из учебника. Проявляются интересные детали, факты, иногда и судьбы жителей средневекового города. Мы, археологи, дополняем историю новыми деталями, вносим коррективы и изменения и узнаем новое.