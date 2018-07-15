Факты о полиции: что такое Горная полиция Дальнего Востока?

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В XIX веке на Дальнем Востоке в районах добычи полезных ископаемых была учреждена горная полиция. Во главе ее стояли горные исправники, напрямую подчиняющиеся губернаторам и генерал-губернаторам краев и областей. В состав горной полиции входили команды местных казаков, с 1900 года она стала именоваться как вольнонаёмная горно-полицейская стража.

Крупные горнодобывающие районы выделялись в особые административно-территориальные единицы — горные округа: Амурский, Приморский, Уссурийский.

Именно горная полиция получила наибольшее распространение на Дальнем Востоке из числа всех ведомственных полиций. Это было связано с необходимость наведения порядка в этой бурно развивающейся отрасли. Прежде всего, горная полиция учреждалась на золотых промыслах. Отличие горной полиции от других состояло в том, что она находилась в подчинении не только МВД , но и Министерства государственных имуществ. Она частично содержалась за счет средств, идущих из этого министерства, а также за счет средств частных золотопромышленных компаний.