Как пенсионеры делают выбор между работой и воспитанием внуков

Педагог озеленяет город, проводит конкурсы, помогая раскрыть новые таланты в своих ровесниках. Работник атомной станции возглавил городскую бригаду электриков. После 55 лет став вахтером в физико-математическом лицее, женщина трудится там уже четверть века да еще занимается танцами, у нее дома два шкафа сценических костюмов. А есть и такие, кто всю жизнь работает на одном заводе и в 76 лет продолжает внедрять в серийное производство уникальные разработки военной техники. Кто-то мечтает создать свою компанию из таких же, как они, пенсионеров. Вот только пока не определились, каким делом заняться. Выбирают. А кто-то уже выбрал. Планирует открыть собственное дело по оказанию социальных услуг. Помог в этом центр занятости. И все эти люди, что очень важно, активные и заботливые бабушки и дедушки.

Учить и еще раз учить

Александр Сафонов , проректор Академии труда и социальных отношений:

— Время сейчас стремительное, и знаний, полученных когда-то в вузе, на долгие годы не хватает. Учиться, по сути, придется всю жизнь. Раньше это называли «повышение квалификации», на предприятиях, в вузах открывали специальные курсы. Сегодня все это приходится оплачивать работодателям из своего кармана.

Естественно, вкладываясь в повышение квалификации работников, работодатель всегда оценивает, насколько ему это выгодно с учетом последующего периода времени использования этих новых знаний. Тут ключом к решению может быть такой подход: государство берет на себя софинансирование затрат на переобучение работников с определенного возраста.

И это в любом случае надо делать, вне зависимости от долгосрочных целевых программ, которые планируется проводить в службе занятости. Сейчас, обратившись в службу занятости, оставшийся без работы человек тоже может пройти какие-то курсы, повысить свою квалификацию или освоить новую профессию. Но это вовсе не гарантирует, что в новом качестве он быстро найдет себе работу. Конечно, многое зависит от самого человека — его желания и готовности постоянно работать, совершенствоваться в своей профессии, расширять границы своих компетенций. Задача государства — создать возможности людям для роста, но без участия самого человека ничего не выйдет.

Дело в том, поясняет профессор, есть специфика, связанная с профессиональной переподготовкой в службе занятости. Там, как правило, готовят по очень узкому набору специалистов. Причем информация о вакансиях для прошедших переобучение нередко отстает от реальной жизни, и человек действительно не получает того, на что рассчитывал.

Тут надо менять сам государственный подход: мы должны перейти на систему непрерывного профессионального образования. И раз уж деньги вкладываются в систему образования, то государство должно предоставлять возможность бесплатно обучаться и по линии среднего профессионального образования, и в получении второго высшего образования.

И все-таки даже второй или третий диплом не гарантирует, что человек сможет найти себе рабочее место именно по специальности и с достойной оплатой. Поэтому мы должны вернуться к той практике, которая была разработана еще в 1996 году, когда вышел указ о создании и сохранении рабочих мест. Он предполагал ведение постоянного мониторинга ситуации на рынке труда по каждому региону. Работники старших возрастов маломобильные — у них семьи, недвижимость, перемещать их куда-то в другой регион, где есть потребность в рабочей силе, очень сложно. Поэтому и нужен мониторинг, который поможет понять, что происходит с рабочими местами в каждом конкретном регионе. Какие места сокращаются, какие создаются, какие профессионалы востребованы. И главный пункт, дополняющий такой мониторинг, — это создание практики быстрого превентивного переобучения. Попытки выстроить такую систему были, но в целом ее как не было, так и нет.

Как это должно выглядеть на практике? Например, бизнесмен создает некую компанию. Государство, которое заинтересовано, чтобы были трудоустроены лица старших возрастов, может обеспечить ему обучение этих работников — конкретно под его требования и задачи. Но под встречное обязательство, что он этих работников берет к себе, трудоустраивает. Это выгодно всем: бизнес экономит деньги на обучении специалистов, государство стабильно заполняет вновь созданные рабочие места.

Надо переходить на непрерывное бесплатное профессиональное образование для людей любого возраста

Теперь о самозанятости. За рубежом такие программы есть. Тут какая проблема? Банки крайне неохотно финансируют бизнес-проекты и выдают кредиты для развития своего дела людям старших возрастов.

Соответственно, подход может быть тот же, что при льготном кредитовании при выполнении социальных программ. То есть государство, например, может компенсировать банкам снижение кредитных ставок для развития малого бизнеса, предоставление начальных субсидий для самозанятых.

В любом случае нужно думать о совокупности мер. Нельзя ограничиваться только программами, которые должны подготовить службы занятости. В этом должны участвовать и органы исполнительной власти, причем и на региональном, и на федеральном уровне.

Подготовила Ирина Невинная

Мнение психолога

— Даже вполне благополучные работники в пенсионном возрасте бросают работу, чтобы полностью посвятить себя внукам. Конечно, в каждой семье — свои обстоятельства. Но вот что надо помнить, принимая решение.

Ребенку уже с трехлетнего возраста нужна социализация, общение с другими сверстниками. Причем общение не фрагментарное, как происходит, например, при посещении развивающих центров, а ежедневные контакты в группе с одними и теми же детьми. В постоянных контактах и общих играх ребенок быстрее адаптируется. Начинается неформальное общение между сверстниками, а не через взрослого человека. Такая социализация и происходит в детских садах.

Садики — это первое самостоятельные движение к взрослению, первичная сепарация, отделение от мамы.

Зачем это нужно в раннем возрасте? В садиках существует так называемая групповая динамика, когда дети вместе приучаются к навыкам самообслуживания — кушать, следить за собой. Да, не все сразу получится, но у ребенка формируется уверенность в себе, он учится самостоятельно решать свои проблемы. Повышается самооценка. Да и переход в школу происходит потом более плавно, без сильных стрессов. Но садик нужно выбирать очень тщательно. Если родителям там что-то или кто-то не понравился, он свою постоянную тревогу будет транслировать на ребенка. Малыш будет это чувствовать и отказываться идти в сад. А если его туда будут водить «насильно», начнутся стрессы и постоянные болезни. Ведь иммунитет ребенка очень слабый.

А роль современных бабушек и дедушек должна быть вспомогательной. Забрать из садика, развлечь, погулять. Провести с внуками выходные — сходить в кино, парк, в театр, на выставку… Прекрасно, когда кто-то из старшего поколения начнет передавать внукам свои навыки, увлекать в общее хобби. Здесь и реальная помощь родителям, которые тоже должны получать свободное время для личного общения.

Рядом с нами. После пятидесяти все только начинается?

Валерия Шаркова не скрывает своего возраста. Ей 80 лет. У нее взрослый сын и трое внуков. С мужем вместе более полувека. Он ее самый главный поклонник. Да-да, у Валерии Дмитриевны есть поклонники, ведь она всю жизнь танцует. Занимается сейчас в трех студиях. А дома у нее два шкафа со сценическими костюмами, сшитыми собственноручно.

И это еще не все. Она уже четверть века работает на одном месте, вахтером в физико-математическом лицее. С внуками, несмотря на занятость, встречается несколько раз в неделю. Но она убеждена — воспитанием детей должны заниматься родители. А задача бабушки и дедушки — помочь советом, поделиться опытом, приголубить, приласкать и… отпустить.

"После 50 лет жизнь только начинается, — уверена Валерия. — Когда дети выросли, появляется свободное время и остается много сил на реализацию всего задуманного". Ее девиз по жизни: «Только вперед!» Этому она учила сына, этому учит и внуков. «Я никогда не оглядываюсь назад. В жизни ведь столько всего интересного, а лучшее, уверена, еще впереди, — улыбается наша собеседница.

Владимиру Фомину 70 лет. На пенсии без работы продержался два года. Теперь — бригадир электриков в городе атомщиков Заречный ( Свердловская область ). „График сменный, — рассказывает Владимир Николаевич. — И для семьи время остается. Я не хочу зависеть от кого-то, да и здоровье есть“. Младших внучек водит в детский сад, играет и гуляет с ними, возит на дачу. „Мой девиз — не унывать. И всегда к людям нужно добродушно относиться, улыбаться им, и тогда они улыбнутся тебе в ответ. Этому и внуков учу“, — говорит Фомин.

Нине Дугиной, она живет в Южно-Сахалинске , 66 лет. До пенсии работала товароведом. Когда в редакции местной „районки“ освободилось место корреспондента, решила попробовать. И получилось! Коллеги хвалили снимки, ее статьи собирали множество читательских отзывов.

У Нины Васильевны две внучки. „Бабушка я не типичная, — признается Нина Васильевна. — С внучками не сидела, потому что работала“. Они живут в другом городе. Общается с ними с помощью планшета. Осваивала его долго, но научилась и теперь с удовольствием выходит на связь с родными. Ей всегда есть что обсудить с детьми и внуками.

Галине Никитиной 68 лет, она председатель исполкома ярославского городского общественного движения „Ярославль-2000“. Педагог. Но уже много лет занимается благоустройством и озеленением города, привлекая к этому горожан. Благодаря ей и ее коллегам во дворах вместо заросших бурьяном пространств появилось множество красивейших цветников. А еще она и члены движения раскрывают в ярославцах таланты, проводя конкурс „Ярославль мастеровой“, когда люди, особенно вышедшие на пенсию, вдруг начинают творить, придумывать и удивлять необычными изделиями даже своих родственников.

Все выходные Галина проводит с внучками, старшей пять лет, а младшей год с небольшим.

Надо обязательно учитывать, сколько детей родила и воспитала женщина, и внуков тоже сосчитать, потому что „дом — это очень тяжелый труд“. Так считает Иван Андреевич Серов — семидесятилетний профессор одного из самарских университетов, у которого большая семья. Когда родился младший сын, двое старших детей один за другим подарили им с женой четверо внуков. Хорошо, что у мамы-бабушки был свободный график работы.

А у самого профессора, как он шутит, 109 лет стажа. 54 года — трудового, 45 — семейного и 10 лет — пенсионного. Но последний — чистая формальность, так как ни дня без работы он не сидел. А жизненный девиз, как и положено профессору, у Серова прост — учиться, учиться и учиться. Перестанешь учиться — вот тут старость и слабоумие придут.