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Турция во вторую годовщину попытки госпереворота поблагодарила Россию за поддержку
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Турция во вторую годовщину попытки госпереворота поблагодарила Россию за поддержку 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Турция благодарна России за оказанную правительству поддержку во время попытки госпереворота два года назад. Об этом в воскресенье заявил ТАСС посол Турции в России Хюсейин Дириоз.
"Турция благодарит РФ за то, что она была одной из первых стран, которая поддержала законное правительство и осудила незаконные действия путчистов", — сказал он.
В 2016 году, сразу после попытки госпереворота турецкий журнал Nokta сообщал, что Национальная разведывательная организация Турции (MIT) была предупреждена извне «о неизбежном военном перевороте». Сообщалось также, что заговорщики, детали переговоров которых стали известны турецким разведчикам, обсуждали планы направить несколько армейских вертолетов к отелю на курорте Мармарис, в котором находился президент страны Тайип Эрдоган, с задачей задержать или убить президента.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку госпереворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним ФЕТО.
Президент России Владимир Путин на следующий день после событий в Турции в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что «Россия придерживается принципиальной линии на категорическую недопустимость антиконституционных действий и насилия».
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